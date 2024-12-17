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Новое правительство Сирии заявляет, что в стране нет места российскому присутствию

Российская армейская колонна движется по дороге недалеко от средиземноморского города Тартус, Сирия, понедельник 16 декабря 2024 г.
Российская армейская колонна движется по дороге недалеко от средиземноморского города Тартус, Сирия, понедельник 16 декабря 2024 г. Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Новые власти также заявили, что открыты для контактов со всеми странами, чтобы проложить путь к новому будущему Сирии.

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Большая колонна российской военной техники была замечена при выводе из города Латакия на западе Сирии в направлении близлежащего Тартуса, где расположена военно-морская база РФ.

Новые власти Сирии заявляют также, что Россия за последние дни перебросила не менее 400 военнослужащих из пригородных районов Дамаска на авиабазу Хмеймим, которая находится в провинции Латакия.

Это вызвало предположения о возможном выводе российских войск всего через неделю после того, как повстанческие силы свергли давнего союзника Кремля президента Башара Асада.

Пресс-секретарь политического департамента нового переходного правительства Сирии призвал Россию пересмотреть свое присутствие в стране.

Российский военный возле Тартуса, 16 декабря 2024 года
Российский военный возле Тартуса, 16 декабря 2024 годаLeo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Военные базы в Сирии считаются одними из самых стратегически важных военных форпостов Кремля.

Особенно важен объект в Тартусе, который обеспечивает России единственный прямой выход в Средиземное море и базу для проведения военно-морских учений, размещения военных кораблей и даже размещения атомных подводных лодок.

Западные аналитики и разведка утверждают, что Кремль готовится к масштабному выводу войск из Сирии, хотя Москва пока не подтверждает это.

Обейда Арнаут, пресс-секретарь нового переходного правительства Сирии, назначенного повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТС), ответственной за свержение Асада, говорит, что последние действия России в Сирии были неоднозначными.

Он подчеркивает, что решение вывести корабли ВМФ из портов и переместить парки военной техники с баз не дает четкого представления о том, действительно ли Кремль выводит войска, или это часть его регулярных перемещений.

"Я думаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы", - сказал он.

"Их интересы были связаны с преступным режимом Асада. Они могут пересмотреть свои взгляды и выступить с инициативами в адрес новой администрации, чтобы показать, что у них нет вражды с сирийским народом и что эпоха режима Асада наконец-то закончилась", - добавил Арнаут.

Обейда Арнаут, 16 декабря 2024 года
Обейда Арнаут, 16 декабря 2024 годаOmar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

По словам Арнаута, новое правительство ведет переговоры на высшем уровне со многими странами мира. Выступая перед арабскими СМИ, он подчеркнул, что Сирия вступила в новую фазу, направленную на устранение десятилетий внутреннего раскола и почти 14 лет жестоких боев.

Он также заявил, что новая политика Сирии - это политика открытости, которая направлена на построение хороших отношений со своими соседями и всем миром.

В субботу США впервые публично подтвердили свое участие в переговорах с группировкой, на следующий день аналогичные действия подтвердила Великобритания.

А в понедельник ЕС также объявил о том, что делает первый шаг к установлению контактов.

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"Я поручила европейскому дипломату высшего ранга в Сирии отправиться в Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми", - сказала Кайя Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в понедельник утром, перед тем как отправиться на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где будущее Сирии было одним из главных пунктов повестки дня.

Грядут ли изменения в террористическом статусе "Хайят Тахрир Аш-Шам"?

С 2014 года Организация Объединенных Наций внесла группировку в "черный список" террористов из-за ее предыдущего союза с "Аль-Каидой". Все 27 членов ЕС придерживаются этого списка.

Но в ХТШ надеются, что страны быстро откажутся от него. Арнаут говорит, что называть ХТШ таковой "неправильно и неточно". Он заявил, что в центре новых операций группировки - единство и справедливость, и призвал ЕС, США, Великобританию и другие страны пересмотреть классификацию.

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Отвечая на вопрос о том, следует ли блоку пересмотреть для облегчения дипломатии, верховный представитель ЕС сказала: "Для нас это не только слова, мы хотим видеть, что дела идут в правильном направлении. То есть не только то, что они говорят, но и то, что они делают", - сказала Каллас.

Я думаю, ближайшие недели и месяцы покажут, в правильном ли направлении они движутся", - продолжила она.

По ее словам, ЕС должен быть готов ослабить санкции в отношении Сирии, если будут предприняты "позитивные меры" по созданию инклюзивного правительства и соблюдению прав женщин и меньшинств.

Обеспокоенность по поводу "реформированного" подхода ХТШ

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После свержения режима Асада эта группировка позиционирует себя как ведущую силу в новой политической эре, назначив временного премьер-министра для управления переходным правительством до марта 2025 года, и пообещав перевести разрушенную войной страну с государственной на свободную рыночную экономику, чтобы привлечь инвесторов.

Однако за повстанцами по-прежнему тянется шлейф обвинений в нарушении прав человека, включая предполагаемые казни за богохульство и прелюбодеяние, проводимые в соответствии со строгой, а порой и экстремальной интерпретацией исламских законов. Такое прошлое вызывает сомнения в способности повстанческих сил гарантировать плюрализм и толерантность после падения режима Асада.

Сирия - очень разнообразная страна, населенная мусульманами-суннитами, которые составляют более 70% населения, наряду с мусульманами-шиитами, алавитами, христианами и этническими меньшинствами, такими как друзы, иракцы, армяне, ассирийцы, курды и палестинцы.

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