Новое правительство Сирии заявляет, что в стране нет места российскому присутствию

By Euronews и AP

Новые власти также заявили, что открыты для контактов со всеми странами, чтобы проложить путь к новому будущему Сирии.

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Большая колонна российской военной техники была замечена при выводе из города Латакия на западе Сирии в направлении близлежащего Тартуса, где расположена военно-морская база РФ.

Новые власти Сирии заявляют также, что Россия за последние дни перебросила не менее 400 военнослужащих из пригородных районов Дамаска на авиабазу Хмеймим, которая находится в провинции Латакия.

Это вызвало предположения о возможном выводе российских войск всего через неделю после того, как повстанческие силы свергли давнего союзника Кремля президента Башара Асада.

Пресс-секретарь политического департамента нового переходного правительства Сирии призвал Россию пересмотреть свое присутствие в стране.

Российский военный возле Тартуса, 16 декабря 2024 года Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Военные базы в Сирии считаются одними из самых стратегически важных военных форпостов Кремля.

Особенно важен объект в Тартусе, который обеспечивает России единственный прямой выход в Средиземное море и базу для проведения военно-морских учений, размещения военных кораблей и даже размещения атомных подводных лодок.

Западные аналитики и разведка утверждают, что Кремль готовится к масштабному выводу войск из Сирии, хотя Москва пока не подтверждает это.

Обейда Арнаут, пресс-секретарь нового переходного правительства Сирии, назначенного повстанческой группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТС), ответственной за свержение Асада, говорит, что последние действия России в Сирии были неоднозначными.

Он подчеркивает, что решение вывести корабли ВМФ из портов и переместить парки военной техники с баз не дает четкого представления о том, действительно ли Кремль выводит войска, или это часть его регулярных перемещений.

"Я думаю, что Россия должна пересмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы", - сказал он.

"Их интересы были связаны с преступным режимом Асада. Они могут пересмотреть свои взгляды и выступить с инициативами в адрес новой администрации, чтобы показать, что у них нет вражды с сирийским народом и что эпоха режима Асада наконец-то закончилась", - добавил Арнаут.

Обейда Арнаут, 16 декабря 2024 года Omar Sanadiki/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

По словам Арнаута, новое правительство ведет переговоры на высшем уровне со многими странами мира. Выступая перед арабскими СМИ, он подчеркнул, что Сирия вступила в новую фазу, направленную на устранение десятилетий внутреннего раскола и почти 14 лет жестоких боев.

Он также заявил, что новая политика Сирии - это политика открытости, которая направлена на построение хороших отношений со своими соседями и всем миром.

В субботу США впервые публично подтвердили свое участие в переговорах с группировкой, на следующий день аналогичные действия подтвердила Великобритания.

А в понедельник ЕС также объявил о том, что делает первый шаг к установлению контактов.

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"Я поручила европейскому дипломату высшего ранга в Сирии отправиться в Дамаск, чтобы установить контакты с новым правительством и людьми", - сказала Кайя Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в понедельник утром, перед тем как отправиться на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, где будущее Сирии было одним из главных пунктов повестки дня.

Грядут ли изменения в террористическом статусе "Хайят Тахрир Аш-Шам"?

С 2014 года Организация Объединенных Наций внесла группировку в "черный список" террористов из-за ее предыдущего союза с "Аль-Каидой". Все 27 членов ЕС придерживаются этого списка.

Но в ХТШ надеются, что страны быстро откажутся от него. Арнаут говорит, что называть ХТШ таковой "неправильно и неточно". Он заявил, что в центре новых операций группировки - единство и справедливость, и призвал ЕС, США, Великобританию и другие страны пересмотреть классификацию.

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Отвечая на вопрос о том, следует ли блоку пересмотреть для облегчения дипломатии, верховный представитель ЕС сказала: "Для нас это не только слова, мы хотим видеть, что дела идут в правильном направлении. То есть не только то, что они говорят, но и то, что они делают", - сказала Каллас.

Я думаю, ближайшие недели и месяцы покажут, в правильном ли направлении они движутся", - продолжила она.

По ее словам, ЕС должен быть готов ослабить санкции в отношении Сирии, если будут предприняты "позитивные меры" по созданию инклюзивного правительства и соблюдению прав женщин и меньшинств.

Обеспокоенность по поводу "реформированного" подхода ХТШ

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После свержения режима Асада эта группировка позиционирует себя как ведущую силу в новой политической эре, назначив временного премьер-министра для управления переходным правительством до марта 2025 года, и пообещав перевести разрушенную войной страну с государственной на свободную рыночную экономику, чтобы привлечь инвесторов.

Однако за повстанцами по-прежнему тянется шлейф обвинений в нарушении прав человека, включая предполагаемые казни за богохульство и прелюбодеяние, проводимые в соответствии со строгой, а порой и экстремальной интерпретацией исламских законов. Такое прошлое вызывает сомнения в способности повстанческих сил гарантировать плюрализм и толерантность после падения режима Асада.

Сирия - очень разнообразная страна, населенная мусульманами-суннитами, которые составляют более 70% населения, наряду с мусульманами-шиитами, алавитами, христианами и этническими меньшинствами, такими как друзы, иракцы, армяне, ассирийцы, курды и палестинцы.