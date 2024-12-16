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Башар Асад: я до самого конца не рассматривал возможность бегства

Портрет Башара Асада со следами пуль.
Портрет Башара Асада со следами пуль. Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
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Свергнутый президент Сирии заявил, что покинул страну лишь когда армия "сдала последние позиции", и "все госинституты были парализованы".

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Свергнутый президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после бегства из страны. Он сказал, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, когда в столицу вошли повстанцы, и покинул страну лишь вечером того же дня, когда армия "сдала последние позиции", и "все госинституты были парализованы".

Заявление было опубликовано в телеграм-канале бывшего президента. В нем говорится, что из Дамаска он отправился в сирийскую провинцию Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим. При этом его отъезд из столицы осуществлялся "в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями".

Бывший президент утверждает, что "ни разу за время произошедших в Сирии событий" они не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны. И его эвакуация с базы Хмеймим произошла лишь после того, как стало понятно, что армия пала, а саму базу стали атаковать беспилотники.

Асад написал, что выпуск этого заявление был отложен по соображениям безопасности и пообещал представить детальное изложение событий, "когда позволят обстоятельства".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Асад никому не говорил о планах побега, а за несколько часов до него провел совещание, на котором сообщил военному руководству о скором приходе российской помощи.

Закончив работу, Асад сказал сотруднику президентского офиса, что едет домой, но вместо этого направился в аэропорт.

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