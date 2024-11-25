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Российское вторжение в Украину: вступили ли уже в бой солдаты КНДР?

Северокорейский солдат делает памятные фотографии своих сослуживцев в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне (ДМЗ)30 декабря 2009 г.
Северокорейский солдат делает памятные фотографии своих сослуживцев в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне (ДМЗ)30 декабря 2009 г. Авторское право Choi Jae-koo/AP2009
Авторское право Choi Jae-koo/AP2009
By Sasha Vakulina
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил в выходные, что США ожидают, что тысячи северокорейских солдат "скоро" вступят в бой против Украины. При этом украинский Генштаб сообщил, что солдаты из КНДР уже участвуют в боевых действиях против сил обороны Украины.

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США ожидают, что тысячи северокорейских военнослужащих "скоро" вступят в боевые действия против Украины, заявил в выходные глава Пентагона.

Ллойд Остин уточнил, что около 10 000 солдат из КНДР, предположительно, размещены в приграничном Курском районе России, где они в настоящее время "интегрируются в российские формирования".

"Основываясь на том, чему их обучили, как их интегрировали в российские формирования, я полностью ожидаю, что скоро они примут участие в боевых действиях", - сказал Остин журналистам во время остановки на Фиджи в понедельник.

При этом Генеральный штаб Украины утверждает, что северокорейские военнослужащие уже участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины.

"Это в основном общевойсковые подразделения, (где они) замаскированы под коренное население Дальнего Востока", - сказал в эфире телемарафона начальник Генштаба ВСУ Анатолий Бархилевич.

"Они имеют соответствующие документы и прошли подготовку для проведения операций в Европейской части", - добавил он.

Ранее Южная Корея также заявила, что северокорейские солдаты в Курской области России уже участвуют в боевых действиях, добавив, что "их развертывание на полях сражений было завершено" по состоянию на 13 ноября.

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Киев утверждает, что Москва, наряду с северокорейскими солдатами, уже собрала около 50 000 военнослужащих, чтобы вытеснить украинские войска из России после неожиданного вторжения.

Согласно докладу FT, в войне в Украине в составе российской армии также также участвуют сотни наемников из Йемена. По словам FT, ее журналисты беседовали с новобранцами, которым обещали "прибыльную работу, высокую зарплату" и даже российское гражданство.

Однако после прибытия в Россию их "насильно ввели в состав российской армии и отправили на передовую в Украину", говорится в отчете.

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