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Лагерь смерти под Дамаском: родственники ищут пропавших без вести в тюрьмах Асада

Веревка лежит на полу в печально известной военной тюрьме Сайднайя, расположенной к северу от Дамаска, Сирия, понедельник, 9 декабря 2024 г.
Веревка лежит на полу в печально известной военной тюрьме Сайднайя, расположенной к северу от Дамаска, Сирия, понедельник, 9 декабря 2024 г. Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
By Johanna UrbancikIrina Sheludkova
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После падения режима Асада на свободу вышли тысячи заключенных, но судьба многих других неизвестна.

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Тысячи заключенных вышли на свободу в Сирии после штурма тюрем повстанцами. В Дамаске антиправительственные группировки 8 декабря взяли под контроль военную тюрьму Седная, известную как "лагерь смерти" и ставшую одним из самых страшных центров пыток и убийств.

По данным Сирийской организации по правам человека (SNHR), только за время войны в Сирии силы режима Башара Асада задержали не менее 1,2 миллиона человек. При этом в результате падения режима на свободу также вышли люди, которые попали в заключение 40 лет назад за свои политические взгляды.

Тюрьма Седная была создана в начале 1980-х годов, а после 2011 года стала главной политической тюрьмой. Власти Сирии не допускали туда правозащитников и представителей НПО.

Тюрьма Седная под Дамаском
Тюрьма Седная под ДамаскомGhaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Согласно оценкам правозащитной организации Amnesty International, с 2011 по 2015 годы в тюрьме Седная были повешено до 13 000 человек. В докладе , опубликованном в 2017 году, говорится, что тысячи людей были казнены через массовые повешения, проводившиеся по ночам в условиях строжайшей секретности.

Многие заключенные умерли после неоднократных пыток и систематического лишения пищи, воды, лекарств и медицинской помощи. Тела убитых в Седнае, как сообщается, не выдавали родственникам, они были захоронены в братских могилах, есть также сведения об использовании крематориев. По оценкам организации, до 20 000 человек были заключены в тюрьму после фиктивных судебных процессов.

Среди освобожденных заключенных также были женщины, которые рассказали, что регулярно подвергались сексуальному насилию, некоторые в результате родили детей, но не могут сказать, кто их отец.

Турецкое информационное агентство Anadolu опубликовало кадры , на которых запечатлены зачехленные тела, а также многочисленные предметы одежды и обуви, принадлежавшие заключенным, оставленные в подвале тюрьмы.

Тайных подземных мест заключения не обнаружено

После освобождения тюрьмы в социальных сетях стали появляться видеоролики, на которых люди ломают двери и камеры в надежде найти информацию о своих пропавших родственниках после того, как распространились слухи о том, что тысячи заключенных остаются в глубоких подземных помещениях, известных как "красная секция".

Однако Сирийская гражданская оборона, также известная как "Белые каски", в своем заявлении подтвердила, что поиски всех оставшихся заключенных в неизвестных секретных камерах или подвальных помещениях тюрьмы Седная теперь завершены.

Повстанцы открывают ворота тюрьмы Седная
Повстанцы открывают ворота тюрьмы СеднаяHussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

"Несмотря на масштабные усилия, в которых участвовали пять групп, два подразделения K9 и тщательные проверки всего объекта, никаких тайников обнаружено не было", - подтвердили в организации. "Тюрьма, в которой при режиме Асада содержались тысячи людей, по-прежнему вызывает беспокойство у семей пропавших без вести, которые опасаются, что некоторые заключенные по-прежнему содержатся в закрытых секциях".

Ассоциация заключенных и пропавших без вести в тюрьме Седная (ADMSP) также подтвердила, что в тюрьме нет подземных камер. "ADMSP подтверждает освобождение последнего заключенного из тюрьмы Седная вчера, 8 декабря 2024 года, в 11:00 по дамасскому времени. Утверждения о наличии подземных камер являются ложными, а некоторые сведения, опубликованные в СМИ, - неточными", - заявили в организации. По данным этой организации, базирующейся в Турции, с 2011 по 2018 годы в Седнае до 35 тысяч заключенных были убиты или погибли из-за пыток.

Правозащитники установили существование более 27 тюрем и центров содержания под стражей под контролем режима Асада в Сирии, где задержанные содержались в бесчеловечных условиях и регулярно подвергались пыткам.

Существование таких тюрем служило также инструментом контроля и психологического давления на граждан Сирии и политическую оппозицию.

Найдено тело активиста Мазена аль-Хамады

Тело сирийского активиста Мазена аль-Хамады было найдено в морге больницы Хараста, которая связана с тюрьмой Седная. Би-би-си сообщает, что в понедельник на снимках и видео были видны тела, завернутые в окровавленные белые саваны, наваленные в больничной холодильной камере. На лицах и верхней части тела многих трупов были обнаружены раны и синяки. На теле активиста предположительно были видны следы пыток и побоев. Известие о его смерти вызвало поток соболезнований от активистов и политиков в социальных сетях.

Аль-Хамада был сирийским активистом, участвовавшим в продемократических протестах в начале гражданской войны в 2011 году. Он неоднократно подвергался арестам со стороны режима. После жестоких пыток и сексуального насилия в заключении он был освобожден в 2013 году в рамках обмена пленными.

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В поисках убежища он переехал в Нидерланды, но позже вернулся в Сирию, пытаясь помочь находящимся в заключении сирийцам. В феврале 2020 года он был арестован по прибытии в Дамаск и с тех пор числился пропавшим без вести.

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