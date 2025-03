Лагерь смерти под Дамаском: родственники ищут пропавших без вести в тюрьмах Асада

Веревка лежит на полу в печально известной военной тюрьме Сайднайя, расположенной к северу от Дамаска, Сирия, понедельник, 9 декабря 2024 г. - Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved