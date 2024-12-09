ЕС пересматривает свою позицию в отношении Сирии

Европейский союз не поддерживает прямых контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), повстанческими силами, возглавившими наступление, в результате которого был свергнут диктаторский режим президента Башира Асада в Сирии, но готов пересмотреть свою позицию по мере продвижения процесса передачи власти.

"В настоящее время Европейский союз не взаимодействует с ХТШ или ее лидерами. И точка, - заявил в понедельник представитель Европейской службы внешних действий (EEAS). - По мере того как ХТШ будет брать на себя все большую ответственность, нам нужно будет оценивать не только их слова, но и их действия".

ХТШ, чье название означает "Организация освобождения Леванта", - это исламистская боевая группа, которая ранее заявляла о своей верности "Аль-Кайде", а в 2016 году порвала с ней связи. Под руководством Абу Мухаммада аль-Джолани группировка пытается обрести легитимность и продвигать плюрализм, но по-прежнему страдает от обвинений в нарушении прав человека, включая предполагаемые казни за богохульство и прелюбодеяние.

"Наше послание всем сектам Сирии заключается в том, что мы говорим им: "Сирия - для всех", - заявил один из высокопоставленных командиров ХТШ в интервью государственному телевидению после свержения Асада.

"ХТШ и аль-Джолани с 2014 года находятся в черном списке Организации Объединенных Наций за терроризм, которому следуют все 27 стран ЕС", - добавил представитель EEAS. На практике это означает замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов.

Однако падение власти Асада, в котором ХТШ сыграла основополагающую роль, заставляет западных союзников пересмотреть свою официальную линию. В понедельник британское правительство заявило о возможности исключения исламистской группировки из списка запрещённых организаций.

В ходе многолетней гражданской войны в Сирии против диктатуры Асада возникло множество группировок, включая Сирийскую национальную армию (СНС), поддерживаемую Турцией, Сирийские демократические силы (СДС), поддерживаемые США, и "Фронт ан-Нусра", ответвление "Аль-Кайды", которое позже превратилось в HTS.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила, что поддерживает контакты со всеми "конструктивными партнерами" в Сирии, не уточнив, с какими именно. Пресс-секретарь заявила, что дипломатические контакты пока остаются конфиденциальными.

"Мы призываем все стороны избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту гражданских лиц и соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право. Мы особенно настоятельно призываем защитить представителей всех меньшинств, - говорится в заявлении Калласа, опубликованном в понедельник. - Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны участвовали во всеохватывающем диалоге по всем ключевым вопросам под руководством сирийцев и при их участии, чтобы обеспечить упорядоченный, мирный и инклюзивный переход".

Ожидающий рассмотрения вопрос

По мере развития ситуации на местах перед Брюсселем встаёт важнейший вопрос о том, как вести себя с Сирией - страной, с которой у него нет официальных отношений с мая 2011 года из-за жестоких репрессий сил Асада против инакомыслящих групп.

В своем заявлении Каллас не сообщила о каких-либо немедленных изменениях в многолетней политике ЕС в отношении Сирии, таких как санкции. Первые дебаты состоятся 16 декабря, когда министры иностранных дел стран блока встретятся с Каллас в Брюсселе.

Тем временем EEAS и Европейская комиссия координируют свою работу по дипломатии, безопасности, экономике, миграции, развитию и гуманитарной помощи, связанной с Сирией, сказал пресс-секретарь.

Миграция неизбежно займет важное место в политических дискуссиях.

По оценкам УВКПЧ ООН, европейские страны принимают более миллиона сирийских просителей убежища и беженцев, причем 59% из них находятся только в Германии. Швеция, Австрия, Греция, Нидерланды и Франция также принимают значительное количество людей.

Еще до падения Асада страны-члены ЕС начали обсуждать способы ускорения добровольного возвращения сирийских беженцев - сложная задача, которая теперь может получить большее развитие.

"Нынешняя ситуация действительно дает большие надежды, но также и большую неопределенность. Каждый человек и каждая семья сами будут решать, что им делать. Однако на данный момент мы, как и УВКБ ООН, считаем, что условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения в Сирию не выполнены", - заявил представитель EEAS.

Тем не менее, некоторые столицы уже взяли дело в свои руки.

Германия и Австрия временно приостановили рассмотрение ходатайств сирийских граждан о предоставлении убежища, ссылаясь на меняющуюся обстановку внутри страны. Решение Германии затронет 47 270 заявлений, а Австрии - около 7 300.

Кэтрин Вуллард, директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), предупредила о преждевременном риске поспешной отмены международной защиты, предоставленной сирийским беженцам, до того, как страна станет безопасной".

"Падение Асада открывает двери для возвращения в Сирию - и многие сирийские беженцы захотят вернуться, - но возвращение из Европы должно быть осторожным,- сказала Вуллард в интервью Euronews. - Государства обязаны обеспечить, чтобы возвращение происходило только тогда, когда оно будет долговременным и когда можно будет гарантировать безопасность".