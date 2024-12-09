Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ЕС пересматривает свою позицию в отношении Сирии

Абу Мухаммад аль-Джолани в настоящее время возглавляет HTS в Сирии.
Абу Мухаммад аль-Джолани в настоящее время возглавляет HTS в Сирии. Авторское право  Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Падение диктаторского режима Башира Асада заставило Европейский союз пересмотреть свою многолетнюю политику в отношении Сирии. ЕС откладывает контакты с сирийскими освободителями в ожидании "действий"

Европейский союз не поддерживает прямых контактов с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), повстанческими силами, возглавившими наступление, в результате которого был свергнут диктаторский режим президента Башира Асада в Сирии, но готов пересмотреть свою позицию по мере продвижения процесса передачи власти.

"В настоящее время Европейский союз не взаимодействует с ХТШ или ее лидерами. И точка, - заявил в понедельник представитель Европейской службы внешних действий (EEAS). - По мере того как ХТШ будет брать на себя все большую ответственность, нам нужно будет оценивать не только их слова, но и их действия".

ХТШ, чье название означает "Организация освобождения Леванта", - это исламистская боевая группа, которая ранее заявляла о своей верности "Аль-Кайде", а в 2016 году порвала с ней связи. Под руководством Абу Мухаммада аль-Джолани группировка пытается обрести легитимность и продвигать плюрализм, но по-прежнему страдает от обвинений в нарушении прав человека, включая предполагаемые казни за богохульство и прелюбодеяние.

"Наше послание всем сектам Сирии заключается в том, что мы говорим им: "Сирия - для всех", - заявил один из высокопоставленных командиров ХТШ в интервью государственному телевидению после свержения Асада.

"ХТШ и аль-Джолани с 2014 года находятся в черном списке Организации Объединенных Наций за терроризм, которому следуют все 27 стран ЕС", - добавил представитель EEAS. На практике это означает замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов.

Однако падение власти Асада, в котором ХТШ сыграла основополагающую роль, заставляет западных союзников пересмотреть свою официальную линию. В понедельник британское правительство заявило о возможности исключения исламистской группировки из списка запрещённых организаций.

В ходе многолетней гражданской войны в Сирии против диктатуры Асада возникло множество группировок, включая Сирийскую национальную армию (СНС), поддерживаемую Турцией, Сирийские демократические силы (СДС), поддерживаемые США, и "Фронт ан-Нусра", ответвление "Аль-Кайды", которое позже превратилось в HTS.

Кая Каллас, глава европейской дипломатии, заявила, что поддерживает контакты со всеми "конструктивными партнерами" в Сирии, не уточнив, с какими именно. Пресс-секретарь заявила, что дипломатические контакты пока остаются конфиденциальными.

"Мы призываем все стороны избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту гражданских лиц и соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право. Мы особенно настоятельно призываем защитить представителей всех меньшинств, - говорится в заявлении Калласа, опубликованном в понедельник. - Необходимо, чтобы все заинтересованные стороны участвовали во всеохватывающем диалоге по всем ключевым вопросам под руководством сирийцев и при их участии, чтобы обеспечить упорядоченный, мирный и инклюзивный переход".

Ожидающий рассмотрения вопрос

По мере развития ситуации на местах перед Брюсселем встаёт важнейший вопрос о том, как вести себя с Сирией - страной, с которой у него нет официальных отношений с мая 2011 года из-за жестоких репрессий сил Асада против инакомыслящих групп.

В своем заявлении Каллас не сообщила о каких-либо немедленных изменениях в многолетней политике ЕС в отношении Сирии, таких как санкции. Первые дебаты состоятся 16 декабря, когда министры иностранных дел стран блока встретятся с Каллас в Брюсселе.

Тем временем EEAS и Европейская комиссия координируют свою работу по дипломатии, безопасности, экономике, миграции, развитию и гуманитарной помощи, связанной с Сирией, сказал пресс-секретарь.

Миграция неизбежно займет важное место в политических дискуссиях.

По оценкам УВКПЧ ООН, европейские страны принимают более миллиона сирийских просителей убежища и беженцев, причем 59% из них находятся только в Германии. Швеция, Австрия, Греция, Нидерланды и Франция также принимают значительное количество людей.

Еще до падения Асада страны-члены ЕС начали обсуждать способы ускорения добровольного возвращения сирийских беженцев - сложная задача, которая теперь может получить большее развитие.

"Нынешняя ситуация действительно дает большие надежды, но также и большую неопределенность. Каждый человек и каждая семья сами будут решать, что им делать. Однако на данный момент мы, как и УВКБ ООН, считаем, что условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения в Сирию не выполнены", - заявил представитель EEAS.

Тем не менее, некоторые столицы уже взяли дело в свои руки.

Германия и Австрия временно приостановили рассмотрение ходатайств сирийских граждан о предоставлении убежища, ссылаясь на меняющуюся обстановку внутри страны. Решение Германии затронет 47 270 заявлений, а Австрии - около 7 300.

Кэтрин Вуллард, директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), предупредила о преждевременном риске поспешной отмены международной защиты, предоставленной сирийским беженцам, до того, как страна станет безопасной".

"Падение Асада открывает двери для возвращения в Сирию - и многие сирийские беженцы захотят вернуться, - но возвращение из Европы должно быть осторожным,- сказала Вуллард в интервью Euronews. - Государства обязаны обеспечить, чтобы возвращение происходило только тогда, когда оно будет долговременным и когда можно будет гарантировать безопасность".

Поделиться Комментарии

