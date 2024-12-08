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Москва: Асад покинул страну и свой пост. На Западе – "облегчение" и надежды на "мирный транзит"

Боевик рядом с разбитым бюстом Хафеза Асада, отца и предшественника Башара Асада, Дамаск, 8 декабря 2024 года.
Боевик рядом с разбитым бюстом Хафеза Асада, отца и предшественника Башара Асада, Дамаск, 8 декабря 2024 года. Авторское право AP Photo/Hussein Malla
Авторское право AP Photo/Hussein Malla
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
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В мире реагируют на блицкриг сирийских повстанцев. Москва, основной союзник Асада, утверждает, что он покинул Сирию и дал указания передать власть "мирным путём". Точное местонахождение президента неизвестно. В западных столицах приветствуют крах "варварского режима".

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В мире реагируют на события в Сирии, где повстанцам, возглавляемым джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", понадобилось всего десять дней, чтобы войти в Дамаск и покончить с более чем полувековым правлением династии Асадов.

"Париж приветствует падение режима Башара Асада", – говорится в заявлении МИД Франции.

"Сирийцы слишком много страдали. Башар Асад оставил после себя бескровную страну, лишённую значительной части населения, которое, если не было изгнано, подвергалось массовым убийствам, пыткам и бомбардировкам химическим оружием со стороны режима и его союзников. Франция отдаёт дань уважения всем его жертвам", – добавили дипломаты, призвав к "сохранению государственных институтов и уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии", а также к "мирному политическому переходу, который [...] защитил бы гражданское население и все меньшинства".

"Варварское государство наконец-то пало", – написал на платформе X Эммануэль Макрон.

"Конец режима Асада – это первое большое облегчение для миллионов людей в Сирии", – заявила в воскресенье глава дипломатии ФРГ Анналена Бербок. "Теперь страна не должна попасть в руки других радикалов [...]. Поэтому мы призываем все стороны взять на себя ответственность перед всеми сирийцами", – добавила она.

Президент США Джо Байден следит за "чрезвычайными событиями" в Сирии, сообщил Белый дом.

"Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его покровитель, Россия во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите", – написал избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth. "Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна – из-за Украины и плохой экономики, другой – из-за Израиля и его боевых успехов", – отметил миллиардер.

"Конец диктатуры Асада – это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада – России и Ирана", заявила новая глава европейской дипломатии Кая Каллас, добавив, что "процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным".

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что почти 14 лет гражданской войны в Сирии были "тёмной главой, которая оставила шрамы". "Сегодня мы смотрим в будущее с осторожной надеждой" на "примирение, достоинство и инклюзивность" для всех сирийцев.

Израильская армия объявила в воскресенье о развёртывании в демилитаризованной буферной зоне Голанских высот, на границе с частью плато, аннексированной еврейским государством. В ЦАХАЛ добавили, что "не вмешивается" в события в Сирии.

"В свете событий в Сирии и исходя из [...] возможности проникновения вооружённых групп в буферную зону", армия развернула силы в "нескольких ключевых точках, необходимых для обороны, чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и израильских граждан", говорится в заявлении.

Израиль отвоевал часть Голанских высот у Сирии в ходе арабо-израильской войны 1967 года, а затем аннексировал эту территорию в 1981 году. Эта аннексия не признана ООН.

Как пишет Reuters, ссылаясь на одного ливанского и одного сирийского источника в органах безопасности, в воскресенье израильские самолёты нанесли авиаудары по району Маззех в Дамаске.

Израильское правительство пока никак не прокомментировало эти удары.

В субботу вечером, ещё до того, как было объявлено о падении режима Асада, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал "существование новой политической и дипломатической реальности в Сирии".

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Один из игроков гражданской войны – поддерживаемое Турцией формирование "Национальная армия Сирии". Регулярные войска страны до недавних событий носили название "Сирийская арабская армия".

Реакции союзников Асада

Повстанцы-исламисты нанесли серьёзный удар по влиянию в регионе России и Ирана – ключевых союзников, которые поддерживали Асада в критические моменты кровопролитной гражданской войны.

На Смоленской площади заявили, что следят за "драматическими" событиями в Сирии с "крайней озабоченностью". МИД РФ сообщил, что Москва не принимала участия в переговорах, в результате которых президент Сирии Башар аль-Асад бежал из страны, "дав указание осуществить передачу власти мирным путём".

В документе не указано, где сейчас может находиться бывший президент.

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В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские военные базы в Сирии приведены в состояние повышенной готовности, но серьёзной угрозы для них в настоящее время нет.

Москва поддерживает связь со всеми "группировками сирийской оппозиции" и призывает все стороны воздержаться от насилия.

Посольство Ирана было взято штурмом сирийскими повстанцами после захвата ими Дамаска, сообщило в воскресенье иранское англоязычное телевидение Press TV.

"Иранские дипломаты эвакуировались из здания до нападения террористов", –пишет провластное англоязычное издание Tehran Times со ссылкой на пресс-секретаря МИД Эсмаила Багаи.

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Ливанская группировка "Хезболлах" вывела все свои силы из Сирии в субботу, сообщили Reuters два источника в ливанских службах безопасности.

Регулярная армия Ливана заявляет, что усиливает своё присутствие на границе с Сирией.

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