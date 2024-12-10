Израиль заявляет, что уничтожил сирийский флот и создаст "стерильную зону обороны" на юге Сирии

Министр обороны Израиля подтвердил во вторник, что ракетные катера ВМС провели "крупномасштабную операцию" против сирийского флота. Израиль отрицает, что его войска продвигаются к Дамаску, заявляя, что его цель – защитить границу и не допустить попадания оружия в руки боевиков.

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Израиль уничтожил ракетами сирийский военный флот в рамках широкой кампании по "устранению стратегических угроз", заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац во время посещения базы ВМС в Хайфе.

В последние дни столица Дамаск, а также порт Латакия стали объектами израильских авиаударов. Согласно данным НПО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH), с момента бегства Башара Асада в воскресенье Израиль совершил более 300 воздушных атак.

ООН призвала прекратить "израильские удары и перемещения войск" в Сирии, где Израиль "уничтожил ключевые военные объекты".

Кац также обратился к лидерам сирийским повстанцам, заявив, что те, "кто пойдёт по стопам [свергнутого президента Башара] Асада, закончит так же, как Асад. Мы не позволим экстремистскому исламскому террористическому образованию действовать против Израиля извне и подвергать опасности его граждан. Мы сделаем всё необходимое, чтобы устранить эту угрозу".

Израиль воспользовался падением сирийского режима, чтобы расширить контроль над стратегическими районами

Глава оборонного ведомства также сообщил, что израильские войска "укрепляются" в буферной зоне между Сирией и аннексированными Голанскими высотами, и приказал создать ещё и "стерильную зону обороны" на юге соседнего государства без постоянного присутствия ЦАХАЛ, чтобы "предотвратить организацию террора".

При этом израильские военные отрицают продвижение к Дамаску, заверяя, что они сосредоточены на охране границы и на том, чтобы современное оружие не попало в руки "враждебных элементов, включая "Хезболлах".

"Мы не вовлечены в то, что происходит внутри Сирии, мы не являемся стороной этого конфликта, и у нас нет никаких интересов, кроме защиты наших границ и безопасности наших граждан", – заявил представитель ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани.

Накануне, выступая на пресс-конференции в Иерусалиме, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что контроль Израиля над Голанами "обеспечивает суверенитет" еврейского государства, добавив, что эта территория будет "частью государства Израиль навечно".

В новом видеообращении Нетаньяху сказал, что Израиль хочет наладить отношения с Сирией, но "без колебаний атакует", если новый режим будет угрожать еврейскому государству.