Может ли Россия начать наступление на Запорожье?

В то время как российские войска продолжают наращивать силы в Донецкой области Украины, Москва, по мнению Киева, также может планировать скорое продвижение на юг.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отслеживает перемещение российских войск в Запорожской области и видит в этом «реальную угрозу». Заявление последовало после доклада командующего вооруженными силами Украины Александра Сырского.

В среду украинские военные отразили попытку наступления российских войск в Запорожской области, сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Запорожье находится примерно в 30 километрах от нынешней линии фронта. Растут опасения, что он может стать следующей целью Москвы.

В первые недели полномасштабного вторжения российские войска заняли около двух третей Запорожской области, но были остановлены в Василовке, городе в 30 км к югу от административной столицы региона.

Васильевка служила главным контрольно-пропускным пунктом для сотен тысяч украинцев, эвакуировавшихся с оккупированных территорий Запорожской области, включая крупный железнодорожный узел Мелитополь, поселки на побережье Азовского моря и город Мариуполь.

С февраля Запорожье приняло более 275 000 внутренних беженцев, что составляет четверть населения города до вторжения 2022 года.

За последние несколько недель Россия значительно усилила авиаудары по Запорожью, используя управляемые авиабомбы против объектов гражданской инфраструктуры.

Запорожское наступление и Курское вторжение

Пока неясно, когда Россия может начать наступление на город Запорожье, если она вообще планирует это делать.

Но, по словам украинских военных, Москва изначально собиралась сделать это гораздо раньше, если бы не неожиданное вторжение Украины в Курскую область России в августе этого года.

Издание The Economist, ссылаясь на источники в украинской разведке, сообщило в начале этой недели, что российские войска готовятся к будущей наступательной операции с участием до 130 000 человек против Запорожья.

Однако вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War (ISW) процитировал командира украинской бригады, который заявил, что вторжение Украины в Курскую область остановило первоначальные планы Москвы по наступлению на Запорожье и что российское военное командование перебросило в Курск почти половину из 20-30 тысяч российских войск, первоначально планировавшихся для наступления в Запорожской области.

Командир батальона отметил, что продолжение российских усилий в Курске может задержать наступление на город Запорожье и что российские силы могут провести контрнаступление с меньшей группировкой, чем планировалось изначально.

Достаточно ли у России личного состава для нового наступления?

По словам начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина, в прошлом месяце Россия понесла самые значительные потери в войсках с начала войны в Украине, одновременно добившись территориальных успехов: "В среднем более 1500 человек убиты или ранены каждый день".

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в пятницу ежедневные потери России в Украине впервые превысили 2000 человек. Не уточняется, кто именно убит или ранен, хотя общее мнение таково, что в это число входят убитые, раненые, пропавшие без вести и пленные.

Точные цифры по обеим сторонам установить практически невозможно, поскольку Киев и Москва скрывают потери.

Последняя цифра, предоставленная российскими властями, - 5 937 убитых солдат по состоянию на сентябрь 2022 года.

C начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 80 973 российских военных, эти данные приводит в пятницу русская служба ВВС и «Медиазона».

Что касается Киева, то в феврале Зеленский признал, что погибли 31 000 украинских бойцов.

Во вторник издание Economist опубликовало свои подсчеты, согласно которым с начала вторжения России в начале 2022 года погибло от 60 000 до 100 000 украинских солдат, еще 400 000 сильно ранены, чтобы продолжать сражаться.

Согласно этим данным, с февраля 2022 года Украина и Россия потеряли больше населения, чем США во время Корейской и Вьетнамской войн вместе взятых.