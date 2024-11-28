Российские ракеты и дроны обстреляли энергообъекты Украины

До миллиона жителей Украины остались без электричества в результате масштабного ракетного обстрела Россией сразу по нескольким направлениям. Зеленский заявил о "подлой эскалации" Москвы в канун холодов.

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До миллиона украинцев остались без электричества в результате массированной ракетной и дроновой атаки России по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В ночь на четверг и утром под ударами оказались несколько городов и областей; взрывы гремели в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе, Луцке и Ровно. Воздушная тревога длилась 9,5 часов.

Украинская ПВО сообщила о перехвате 176 ракет и беспилотников из 188. Президент Владимир Зеленский уточнил, что Москва специально целилась на энергетическую инфраструктуру. По его словам, несколько регионов атакованы кассетными боеприпасами, что усложняет работу спасателей и энергетиков по ликвидации последствий удара. Зеленский назвал это частью "подлой эскалации" тактики России.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что по итогам "массированного удара" по энергосистеме страны "Укрэнерго", государственный оператор, объявил об аварийных отключениях.

Россия усилила атаки на энергосистему Украины с наступлением холодов, это - третья зима, которую украинцы переживают в условиях полномасшстабной агрессии.

Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, написал в телеграм-канале: "Россияне делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы с помощью сумасшедших союзников, в частности, КНДР".

По словам главы Ровенской ОВА Александра Коваля, более 280 000 домохозяйств на севро-западе области остались без электричества. В пострадавших районах также наблюдаются перебои с водоснабжением. Некоторые школы Ровно получили распоряжение проводить занятия в четверг в удаленном режиме.

В соседней Волынской области без электричества остались 215 000 домохозяйств, по словам главы администрации Ивана Рудницкого. Все критически важные объекты инфраструктуры, уточнил он, переведены на генераторы.

Местные власти распорядились открыть "пункты несокрушимости" - убежища, где люди могут зарядить телефоны и другие устройства и согреться.