Дональд Трамп назначил на должность спецпосланника по Украине Кита Келлога

Генерал-лейтенант в отставке, 80-летний Кит Келлог был предложен избранным президентом США Дональдом Трампом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны.

Келлог - участник войны во Вьетнаме, он также принимал участие в операции "Буря в пустыне" в должности начальника штаба 82-й воздушно-десантной дивизии. Он уволился из армии в 2003 году. В первый президентский срок Трампа он возглавлял аппарат Совета нацбезопасности и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

В июле американские СМИ писали, что план Келлога по прекращению войны предполагал заморозку в "общих чертах" по текущей линии соприкосновения. Он также предполагал принуждение сторон к переговорам. Так, согласно плану, Киев продолжал получать американское вооружение только при условии старта переговоров. В случае отказа от переговоров Москвы, ее предупредят об усилении поддержки Украины.

В команде действующего президента США Джо Байдена должности специального посланника по Украине нет, она появится только в новой администрации Трампа.