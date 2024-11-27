Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Дональд Трамп назначил на должность спецпосланника по Украине Кита Келлога

Дональд Трамп и Кит Келлогг, иллюстрационное фото
Дональд Трамп и Кит Келлогг, иллюстрационное фото Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Авторское право Susan Walsh/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В июле американские СМИ писали, что план Келлога по прекращению войны предполагал заморозку в "общих чертах" по текущей линии соприкосновения.

РЕКЛАМА

Генерал-лейтенант в отставке, 80-летний Кит Келлог был предложен избранным президентом США Дональдом Трампом на должность специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны.

Келлог - участник войны во Вьетнаме, он также принимал участие в операции "Буря в пустыне" в должности начальника штаба 82-й воздушно-десантной дивизии. Он уволился из армии в 2003 году. В первый президентский срок Трампа он возглавлял аппарат Совета нацбезопасности и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

В июле американские СМИ писали, что план Келлога по прекращению войны предполагал заморозку в "общих чертах" по текущей линии соприкосновения. Он также предполагал принуждение сторон к переговорам. Так, согласно плану, Киев продолжал получать американское вооружение только при условии старта переговоров. В случае отказа от переговоров Москвы, ее предупредят об усилении поддержки Украины.

В команде действующего президента США Джо Байдена должности специального посланника по Украине нет, она появится только в новой администрации Трампа.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Спецпредставитель президента США прибыл в Киев

Трамп наказывает своих политических врагов?

С воскресенья Вашингтон патрулируют вооруженные подразделения Национальной гвардии США