Колумбия: мировой рекорд по изъятию кокаина

Правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран поставили мировой рекорд в борьбе с поставками кокаина, изъяв 225 тонн. Облавы на наркоторговцев проводились в рамках шестинедельной операции "Орион".

Всего колумбийцы и их партнеры остановили 6 судов, перевозивших, как выяснилось, кокаин. Часть запрещенного груза была обнаружена на полупогружной лодке, она следовала по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

Помимо кокаина, партнеры по "Ориону" забрали у перевозчиков тысячу тонн марихуаны и оружие. Арестованы 400 человек. "Это, возможно, самое крупное изъятие транзитного кокаина в истории Колумбии", - написал президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях.

Интерес к австралийскому рынку у наркобаронов не случаен. По данным колумбийских сил безопасности, килограмм кокаина там можно сбыть за 240 тысяч долларов, что примерно в шесть раз дороже, чем в США.

Участники операции "Орион" подсчитали, что в результате перехвата наркобанды лишились по меньшей мере 8,4 миллиарда долларов.

По оценкам ООН, в мире ежегодно производится 2700 тонн кокаина. Предыдущий рекорд по объему изъятия этого наркотика Колумбия поставила в 2022 году, тогда удалось конфисковать 671 тонну.