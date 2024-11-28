Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Колумбия: мировой рекорд по изъятию кокаина

Файл: На этой фотографии, предоставленной Береговой охраной США в сентябре 2019 года, члены экипажа судна Valiant поднимаются на борт самоходного полупогружного аппарата.
Файл: На этой фотографии, предоставленной Береговой охраной США в сентябре 2019 года, члены экипажа судна Valiant поднимаются на борт самоходного полупогружного аппарата. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Колумбийский флот обнаружил "наркоподлодку" в Тихом океане, обслуживавшую новый маршрут перевозок в Австралию.

РЕКЛАМА

Правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран поставили мировой рекорд в борьбе с поставками кокаина, изъяв 225 тонн. Облавы на наркоторговцев проводились в рамках шестинедельной операции "Орион".

Всего колумбийцы и их партнеры остановили 6 судов, перевозивших, как выяснилось, кокаин. Часть запрещенного груза была обнаружена на полупогружной лодке, она следовала по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

Помимо кокаина, партнеры по "Ориону" забрали у перевозчиков тысячу тонн марихуаны и оружие. Арестованы 400 человек. "Это, возможно, самое крупное изъятие транзитного кокаина в истории Колумбии", - написал президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях.

Интерес к австралийскому рынку у наркобаронов не случаен. По данным колумбийских сил безопасности, килограмм кокаина там можно сбыть за 240 тысяч долларов, что примерно в шесть раз дороже, чем в США.

Related

Участники операции "Орион" подсчитали, что в результате перехвата наркобанды лишились по меньшей мере 8,4 миллиарда долларов.

По оценкам ООН, в мире ежегодно производится 2700 тонн кокаина. Предыдущий рекорд по объему изъятия этого наркотика Колумбия поставила в 2022 году, тогда удалось конфисковать 671 тонну.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

ВМС Франции перехватили 8 тонн кокаина на Мартинике

По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии

Президент Колумбии заявил, что кокаин "не хуже виски"