"Иноагентов" лишат возможности распоряжаться заработанными в России деньгами

Давление российских властей на тех, кого они считают "иноагентами", усиливается. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин написал в телеграм, что в Госдуму в четверг будет внесен законопроект, который лишит "иноагентов" возможности распоряжаться заработанными в России деньгами.

Законопроект предполагает "любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для "иноагентов". Если человек или организация, объявленные «иностранным агентом», не сделают этого, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет им гонорары, пояснил Володин.

При этом получить деньги со счета можно будет лишь после того, как с человека будет снят "иноагентский" статус. Ранее предполагалось, что средства можно будет получить лично, вернувшись в Россию.

Суд также может разрешить зачислить эти средства в бюджет государства. Основания для такой операции не уточняются.

Первое чтение законопроекта состоится на следующей неделе. Володин заявил, что ко второму чтению документ дополнят аналогичной нормой в отношении доходов от продажи или сдачи в аренду имущества. При этом Конституция России запрещает любую дискриминацию при получении вознаграждения за труд и гарантирует право граждан распоряжаться своей частной собственностью.

Реестр "иноагентов" Минюст РФ обновляет еженедельно во внесудебном порядке, а ограничение гражданских прав происходит автоматически. На данный момент в этом списке числится 491 человек.