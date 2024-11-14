Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

"Иноагентов" лишат возможности распоряжаться заработанными в России деньгами

Госдума РФ, иллюстрационное фото
Госдума РФ, иллюстрационное фото Авторское право  AP/The State Duma, the Lower House of the Russian Parliament
Авторское право AP/The State Duma, the Lower House of the Russian Parliament
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Законопроект предполагает "любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для "иноагентов". При этом получить деньги со счета можно будет лишь после того, как с человека будет снят "иноагентский" статус.

РЕКЛАМА

Давление российских властей на тех, кого они считают "иноагентами", усиливается. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин написал в телеграм, что в Госдуму в четверг будет внесен законопроект, который лишит "иноагентов" возможности распоряжаться заработанными в России деньгами.

Законопроект предполагает "любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для "иноагентов". Если человек или организация, объявленные «иностранным агентом», не сделают этого, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет им гонорары, пояснил Володин. 

При этом получить деньги со счета можно будет лишь после того, как с человека будет снят "иноагентский" статус. Ранее предполагалось, что средства можно будет получить лично, вернувшись в Россию.

Суд также может разрешить зачислить эти средства в бюджет государства. Основания для такой операции не уточняются.

Первое чтение законопроекта состоится на следующей неделе. Володин заявил, что ко второму чтению документ дополнят аналогичной нормой в отношении доходов от продажи или сдачи в аренду имущества. При этом Конституция России запрещает любую дискриминацию при получении вознаграждения за труд и гарантирует право граждан распоряжаться своей частной собственностью.

Реестр "иноагентов" Минюст РФ обновляет еженедельно во внесудебном порядке, а ограничение гражданских прав происходит автоматически. На данный момент в этом списке числится 491 человек.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

"Любой может стать мишенью" нового закона об иноагентах в Венгрии

В России намерены ужесточить законодательство об "иноагентах"

Грузинские НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов