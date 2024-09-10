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Грузинские НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов

Митинг протеста в Тбилиси
Митинг протеста в Тбилиси Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Дито Матчарадзе
Опубликовано Последние обновления
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Подавляющее большинство неправительственных организаций и СМИ в Грузии отказались регистрироваться в базе данных так называемых "иноагентов" в соответствии с противоречивым законом "О прозрачности иностранного влияния"

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Из примерно 30 000 НПО, работающих в Грузии, только 469 — или около 1,5% — зарегистрировались в качестве иноагентов к крайнему сроку 2 сентября. Те, кто отказался, утверждают, что принуждающий их к этому новый закон вдохновлен российской моделью, которая угрожает свободе слова и демократии.

Гурам Имнадзе, НПО "Центр социальной справедливости":

"Все организации, которые зарегистрировались, говорят, что и реестр, и закон в российском стиле в целом противоречат их ценностям. Они не регистрировались по своей воле, они просто сделали это, чтобы продлить свое существование в краткосрочной перспективе. Согласно этому закону, зарегистрированные и незарегистрированные организации подчиняются одним и тем же правилам. Это создает проблемы для всех систем, которые работают над поддержанием демократии и справедливости в этой стране".

В соотвествии с законом, НПО, получающие более 20% своего финансирования от зарубежных доноров, должны будут зарегистрироваться как "организации, отвечающие интересам иностранной державы".

Несоблюдение этого предписания приведет к серьёзным санкциям, включая первоначальный штраф в размере чуть более 8000 евро, за которым последует ежемесячный штраф в размере около 6700 евро.

Закон, принятый несмотря на массовые протесты, сейчас оспаривается в Конституционном суде. Против него было подано более 100 исков, в том числе один от президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая утверждает, что этот документ нарушает конституционные требования Грузии для вступления в Европейский Союз и НАТО.

Вахтанг Хмаладзе, конституционалист:

"Я считаю весьма вероятным, что суд примет иск полностью или частично, хотя сомневаюсь, что он будет соответствовать требованиям закона".

В то время как юридические проблемы продолжаются, Грузия готовится к парламентским выборам 26 октября.

Основные оппозиционные партии выразили намерение отменить закон в случае победы, в то время как правящая партия сохраняет свою позицию, утверждая, что закон служит лишь для повышения прозрачности и подотчётности в Грузии.

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