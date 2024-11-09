Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения иранцу в связи с предполагаемым планом заказного убийства Дональда Трампа до его избрания президентом.

О плане убийства Трампа следователи узнали от Фархада Шакери, который, как утверждается, является агентом иранских спецслужб. Он провел много лет в американских тюрьмах за грабеж, а затем был депортирован в Иран.

Шакери рассказал, что в сентябре некий человек из Корпуса стражей исламской революции поручил ему отложить другие дела и в течение семи дней разработать план слежки и убийства Трампа, говорится в обвинительном заключении.

Этот иранский чиновник якобы сказал Шакери, что "деньги - не проблема".

Обвиняемый также сообщил американским следователям, что сотрудник КСИР сказал ему, что если он не сможет разработать план в семидневный срок, то заговор будет приостановлен до окончания выборов, поскольку предполагал, что Трамп проиграет и тогда его будет легче убить, говорится в иске.

Власти США заявили, что Шакери не был арестован и, предположительно, находится в Иране.

Обвинения были предъявлены еще двум лицам, которые были завербованы для убийства американского журналиста, выступавшего с откровенной критикой Ирана.

Это 49-летний Карлайл Ривера из Бруклина и 36-летний Джонатон Лоадхольт из Статен-Айленда.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что избранному президенту известно о заговоре с целью убийства и ничто не помешает ему "вернуться в Белый дом и восстановить мир во всем мире".

Трамп после попытки покушения 13 июля 2024 года Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Шакери, гражданин Афганистана, который иммигрировал в США в детстве, также рассказал следователям, что его связной из КСИР поручил ему подготовить заговор с целью убийства двух американцев еврейского происхождения, проживающих в Нью-Йорке, и израильских туристов в Шри-Ланке.

В иске спецслужб говорится, что Шакери раскрыл некоторые детали предполагаемых заговоров в серии записанных телефонных разговоров с агентами ФБР, находясь в Иране.

Как он сообщил следователям, он пошел на сотрудничество в попытке добиться смягчения тюремного срока для своего сообщника, находящегося за решеткой в США.

Хотя американские спецслужбы установили, что часть предоставленной Шакери информации была ложной, его заявления о заговоре с целью убийства Трампа и готовности Ирана заплатить большие суммы денег за это были признаны достоверными.

Заговор, раскрытый всего через несколько дней после того, как Трамп победил на выборах демократа Камалу Харрис, отражает, по мнению федеральных чиновников, "постоянные усилия Ирана, направленные на уничтожение американских государственных деятелей, включая Трампа, на территории США.

"В мире найдется немного игроков, представляющих такую же серьезную угрозу национальной безопасности США, как Иран", - говорится в заявлении генерального прокурора Меррика Гарланда.

Иранские верующие во время пятничной молитвы в кампусе Тегеранского университета, 8 ноября 2024 года. Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Директор ФБР Кристофер Врей заявил, что это дело свидетельствует о "продолжающихся наглых попытках Ирана нацелиться на граждан США", а также "других государственных лидеров и диссидентов, критикующих режим в Тегеране".

Иранские оперативники также провели операцию по взлому и утечке электронной почты, принадлежащей сотрудникам кампании Трампа, что, по мнению спецслужб, было попыткой вмешаться в президентские выборы.

Представители разведки заявили, что Иран выступал против переизбрания Трампа, считая, что он может усилить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Первая администрация Трампа расторгла эпохальную ядерную сделку с Ираном, вновь ввела тяжелейшие экономические санкции и приказала убить иранского генерала Касема Сулеймани, за которого лидеры Ирана поклялись отомстить.

Официальный представитель иранского МИДа назвал обвинения в причастности к попыткам покушения на Трампа безосновательными. Он назвал эти сообщения заговором Израиля, "который призван усугубить отношения между Ираном и США".