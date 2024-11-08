Дональд Трамп объявил о назначении Сьюзи Уайлс на должность главы администрации Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит Сьюзи Уайлс, одну из менеджеров своей предвыборной кампании, главой администрации Белого дома.
Она станет первой женщиной, которая займет этот пост.
"Сьюзи сильна, умна, новаторски настроена и пользуется всеобщим уважением, - отмечается в заявлении Трампа. - У меня нет сомнений, что она будет гордостью для нашей страны".
В 2016 и 2020 годах Уайлс руководила кампанией Трампа в штате Флорида.
В своем заявлении избранный президент отметил, что она только что помогла ему "одержать одну из самых значительных политических побед в истории США".
Это первое кадровое решение Дональда Трампа, который вернется в Белый дом 20 января будущего года.