Израиль ударил по городу Барджа. Разрушен жилой дом. Погибли десятки людей

спасатели осматривают обломки разрушенного здания, пострадавшего от израильского авиаудара во вторник вечером, в Бардже, Ливан, среда, 6 ноября 2024 года.
спасатели осматривают обломки разрушенного здания, пострадавшего от израильского авиаудара во вторник вечером, в Бардже, Ливан, среда, 6 ноября 2024 года. Авторское право  Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Израиль нанёс удар по городу Барджа на западе Ливана. Разрушен многоквартирный дом. Погибших и пострадавших десятки.

Тела 30 человек извлекли из-под завалов спасатели в ливанском городе Барджа. Во вторник Израиль нанёс по нему авиаудар.

По данным Минздрава Ливана, десятки людей получили ранения. В ведомстве утверждают, что погибшие и пострадавшие - мирные жители.

Поисково-спасательная операция продолжается. Есть пропавшие без вести.

Мухиддин аль-Каладжи, местный житель: "Я был на работе, а моя семья оставалась дома. Когда я уходил, всё было нормально. Я пообедал и вышел на улицу. В 8:30 мне позвонила моя жена и в отчаянии сказала: "Они попали в здание. Оно обрушилось, много погибших и раненых."

"Что-то сильно меня дёрнуло, а затем прогремел взрыв", — вспоминает ещё один житель Мусса Захран. Он в это время был дома с женой и сыном. Мужчина говорит, что из-за пыли и дыма долго ничего не было видно, он стал разбирать завалы и нашёл супругу и ребенка — живых, но раненых. Они, по словам нашего собеседника, находятся в больнице.

В ЦАХАЛ пока не комментировали сообщения об ударе, его цель пока тоже не ясна. Барджа находится на средиземноморском побережье на западе Ливана. До сих пор город не подвергался атакам Израиля, который проводит военную операцию в стране против группировки "Хезболлах".

Тем временем в ВОЗ заявили в среду, что готовят медицинскую эвакуацию из Газы более 100 человек - пациентов с хроническими заболеваниями и травмами.

В среду сирены, предупреждающие об атаке с воздуха, выли по всему северу и в центре Израилю, в том числе в густонаселенном районе Тель-Авива. Боевики "Хезболлах" выпустили по соседям десяток ракет. Израильские спасательные службы, заявили, что сообщений о пострадавших не поступало.

