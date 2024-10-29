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В результате израильских ударов по востоку Ливана погибли по меньшей мере 60 человек, еще около 58 получили ранения, сообщает министерство здравоохранения страны.

Удары были нанесены по ряду городов и поселков, в том числе в ливанской долине Бекаа, где погибли по меньшей мере 34 человека.

В городе Сахль Аллак в провинции Баальбек погибли 16 человек, ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных операций, сообщает Национальное агентство новостей.

В Рамме, также в провинции Баальбек, в ходе израильского авиаудара погибли девять человек, в том числе мать и четверо детей, еще один человек получил ранения, сообщает NNA.

Другой удар, нанесённый по окрестностям лагеря Гуро в провинции Баальбек, где проживают палестинские беженцы, унес жизни шести человек, 17 получили ранения.

В Эллании два человека были убиты и восемь ранены, в Юнине, также в Баальбеке, еще два человека были убиты и шесть ранены, сообщает NNA.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Ливана Наджиб Микати во время встречи на Даунинг-стрит 10, 28 октября 2024 г. Lucy North/AP

В понедельник премьер-министр Великобритании Кейр Стармер приветствовал ливанского коллегу в Лондоне, выразив соболезнования в связи с гибелью граждан в ходе израильских атак.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за год боевых действий между "Хезболлой" и Израилем погибли более 2700 человек и почти 12 600 получили ранения. Четверть погибших - женщины и дети.

Кир Стармер и Наджиб Микати согласились с необходимостью немедленного прекращения огня ради защиты гражданского населения и важнейших объектов инфраструктуры, говорится в коммюнике.

"Что касается более широкого регионального конфликта, премьер-министр подчеркнул необходимость для всех сторон деэскалации и работы над достижением долгосрочного, устойчивого мира на Ближнем Востоке", - заявил представитель Стармера.

Встреча состоялась после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил британским законодателям, что его израильский коллега Исраэль Кац заверил его, что военные действия в Ливане скоро закончатся.