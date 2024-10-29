NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильских ударов по восточному Ливану

Повреждённые здания на месте израильского авиаудара в деревне Темнин, долина Бекаа, восточный Ливан, октябрь 2024 г.
Повреждённые здания на месте израильского авиаудара в деревне Темнин, долина Бекаа, восточный Ливан, октябрь 2024 г. Авторское право AP Photo/Hassan Ammar
Авторское право AP Photo/Hassan Ammar
By Abby Chitty
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В результате израильских ударов по востоку Ливана погибли по меньшей мере 60 человек, 58 получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения страны. Мэр Баальбека Бачир Ходр назвал этот вторник "самым жестоким днем с начала агрессии".

РЕКЛАМА

В результате израильских ударов по востоку Ливана погибли по меньшей мере 60 человек, еще около 58 получили ранения, сообщает министерство здравоохранения страны.

Удары были нанесены по ряду городов и поселков, в том числе в ливанской долине Бекаа, где погибли по меньшей мере 34 человека.

В городе Сахль Аллак в провинции Баальбек погибли 16 человек, ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения спасательных операций, сообщает Национальное агентство новостей.

В Рамме, также в провинции Баальбек, в ходе израильского авиаудара погибли девять человек, в том числе мать и четверо детей, еще один человек получил ранения, сообщает NNA.

Другой удар, нанесённый по окрестностям лагеря Гуро в провинции Баальбек, где проживают палестинские беженцы, унес жизни шести человек, 17 получили ранения.

В Эллании два человека были убиты и восемь ранены, в Юнине, также в Баальбеке, еще два человека были убиты и шесть ранены, сообщает NNA.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Ливана Наджиб Микати во время встречи на Даунинг-стрит 10, 28 октября 2024 г.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Ливана Наджиб Микати во время встречи на Даунинг-стрит 10, 28 октября 2024 г.Lucy North/AP

В понедельник премьер-министр Великобритании Кейр Стармер приветствовал ливанского коллегу в Лондоне, выразив соболезнования в связи с гибелью граждан в ходе израильских атак.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за год боевых действий между "Хезболлой" и Израилем погибли более 2700 человек и почти 12 600 получили ранения. Четверть погибших - женщины и дети.

Кир Стармер и Наджиб Микати согласились с необходимостью немедленного прекращения огня ради защиты гражданского населения и важнейших объектов инфраструктуры, говорится в коммюнике.

"Что касается более широкого регионального конфликта, премьер-министр подчеркнул необходимость для всех сторон деэскалации и работы над достижением долгосрочного, устойчивого мира на Ближнем Востоке", - заявил представитель Стармера.

Встреча состоялась после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил британским законодателям, что его израильский коллега Исраэль Кац заверил его, что военные действия в Ливане скоро закончатся.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Жозеп Боррель осудил действия Израиля

Сектор Газа сообщает о десятках жертвах обстрела

Израилю помогли в тушении пожаров техникой и людьми