Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галанта, сделав неожиданное заявление во вторник вечером, сославшись на "кризис доверия".

Министр иностранных дел Исраэль Кац заменит Галланта, сказал Нетаньяху, объяснив, что его доверие к Галанту в последнее время «подорвано». Новым министром иностранных дел назначен Гидеон Саар.

Противоречия между Нетаньяху и Галантом были замечены неоднократно во время войны против радикальных исламистов ХАМАС в секторе Газе, которая идет уже второй год, и эскалации конфликта с группировкой "Хезболлах" в Ливане и иранским режимом в Тегеране, но Нетаньяху до сих пор избегал увольнения Галанта.

В ответ на свое увольнение Галант заявил, что "безопасность государства Израиль всегда была и останется" миссией всей его жизни.

Предыдущая попытка уволить Галанта в марте прошлого года вызвала широкие уличные протесты против Нетаньяху, который уже находился под огнем критики со стороны части израильского общества после неудачных попыток договориться о безопасном возвращении заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газе.

СМИ Израиля сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху вручил министру обороны Йоаву Галанту официальное письмо об увольнении во время короткой встречи в 8 часов вечера в кабинете премьера. В письме, состоящем из одного предложения, говорится, что срок полномочий Галанта истекает через 48 часов.

С критикой решения Нетаньяху выступили неправительственные организации и Форум семей заложников и пропавших без вести лиц.