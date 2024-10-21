Ливан: ЦАХАЛ наносит авиаудары по финансовым структурам "Хезболлах"

Армия обороны Израиля в течение минувшей ночи снова наносила удары по территории Ливана. Взрывы раздавались на юге страны, в регионе долины Бекаа и и южных пригородах Бейрута. Ранее ЦАХАЛ предупредили людей, проживающих в 25 районах Ливана, о том, что планирует атаковать банки и финансовые учреждения, которые поддерживают группировку "Хезболлах".

Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ: "Мы будем атаковать большое количество целей в течение следующих нескольких часов и еще больше целей сегодня вечером. В ближайшие дни мы раскроем, как Иран финансирует террористическую деятельность "Хезболлах", используя гражданские институты, ассоциации и НПО в качестве прикрытия. Мы будем атаковать их ночью и сообщим о результатах атак в течение следующих нескольких месяцев".

Как сообщается, основными целями ЦАХАЛ стали отделения банка Al-Qard Al-Hassan, который, как считается, финансирует "Хезхболлах". При этом учреждение также предоставляет услуги сотням тысяч простых ливанцев. В выпущенном банком заявлении утверждается, что средства клиентов - в безопасности. Al-Qard Al-Hassan находится под санкциями министерства финансов США, и имеет более 30 филиалов по всему Ливану.

Пожар в результате удара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута, 20 октября, 2024 г Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Объявление о новых ударах по Бейруту прозвучало через день после того, как министр обороны США Ллойд Остин заявил, что число жертв среди гражданского населения в Ливане "слишком велико".

По данным органов здравоохранения Ливана, за последние недели в результате израильских ударов погибло более 1700 человек, около четверти из них - женщины и дети.

Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по Бейруту. 0 октября 2024 г. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

В воскресенье израильские военные заявили, что нанесли удары по более чем 100 военным военным целям группировки "Хезболлах". Во время наземных рейдов на юге Ливана, указали в ЦАХАЛ, уничтожено большое количество оружия, включая противотанковые ракеты, пусковые установки, нацеленные на поселения на севере Израиля.

Армия обороны Израиля также заявила, что в воскресенье по территории еврейского государства из Ливана было выпущено более 170 ракет. Ранения получили несколько человек.