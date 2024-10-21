Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Ливан: ЦАХАЛ наносит авиаудары по финансовым структурам "Хезболлах"

Пламя и дым поднимаются после израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, 20 октября 2024 г.
Пламя и дым поднимаются после израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, 20 октября 2024 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Ливану. Целью, как заявляет ЦАХАЛ, стали финансовые структуры, которые поддерживают террористическую группировку "Хезболлах".

Армия обороны Израиля в течение минувшей ночи снова наносила удары по территории Ливана. Взрывы раздавались на юге страны, в регионе долины Бекаа и и южных пригородах Бейрута. Ранее ЦАХАЛ предупредили людей, проживающих в 25 районах Ливана, о том, что планирует атаковать банки и финансовые учреждения, которые поддерживают группировку "Хезболлах".

Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ: "Мы будем атаковать большое количество целей в течение следующих нескольких часов и еще больше целей сегодня вечером. В ближайшие дни мы раскроем, как Иран финансирует террористическую деятельность "Хезболлах", используя гражданские институты, ассоциации и НПО в качестве прикрытия. Мы будем атаковать их ночью и сообщим о результатах атак в течение следующих нескольких месяцев".

Как сообщается, основными целями ЦАХАЛ стали отделения банка Al-Qard Al-Hassan, который, как считается, финансирует "Хезхболлах". При этом учреждение также предоставляет услуги сотням тысяч простых ливанцев. В выпущенном банком заявлении утверждается, что средства клиентов - в безопасности. Al-Qard Al-Hassan находится под санкциями министерства финансов США, и имеет более 30 филиалов по всему Ливану.

Пожар в результате удара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута, 20 октября, 2024 г
Пожар в результате удара ЦАХАЛ по южному пригороду Бейрута, 20 октября, 2024 г Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

Объявление о новых ударах по Бейруту прозвучало через день после того, как министр обороны США Ллойд Остин заявил, что число жертв среди гражданского населения в Ливане "слишком велико".

По данным органов здравоохранения Ливана, за последние недели в результате израильских ударов погибло более 1700 человек, около четверти из них - женщины и дети.

Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по Бейруту. 0 октября 2024 г.
Здание, разрушенное в результате израильского авиаудара по Бейруту. 0 октября 2024 г. Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved

В воскресенье израильские военные заявили, что нанесли удары по более чем 100 военным военным целям группировки "Хезболлах". Во время наземных рейдов на юге Ливана, указали в ЦАХАЛ, уничтожено большое количество оружия, включая противотанковые ракеты, пусковые установки, нацеленные на поселения на севере Израиля.

Армия обороны Израиля также заявила, что в воскресенье по территории еврейского государства из Ливана было выпущено более 170 ракет. Ранения получили несколько человек.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии