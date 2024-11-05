Судьба мигрантов на границе зависит от выборов в США

РЕКЛАМА

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США многие мигранты с тревогой ждут результатов американских выборов. Они опасаются, что процесс получения убежища может измениться.

И кандидат от республиканцев Дональд Трамп, и претендент от демократов Камала Харрис в ходе своих предвыборных кампаний обещали ужесточить контроль за соблюдением иммиграционного законодательства.

"Это тревожно, потому что внезапно эта возможность может исчезнуть. Это надежда, это дверь, которая может закрыться, поэтому мы действительно не знаем", - рассказала журналистам агентства Associated Press Мальби Пенья, мигрант из Венесуэлы.

Хуан Альберто Флорес хочет покинуть Мексику: "Трамп много говорит о расизме, о массовой депортации, о депортации людей, которые уже находятся в США, а также хочет убрать приложение CBP One".

28 октября 2020 года Таможенная и пограничная служба США (CBP) запустила приложение для мобильных устройств под названием CBP One, которое дает доступ к определенным функциям службы. За последние два года ведомство расширило сферу использования CBP One. Приложение стало единственным способом, с помощью которого просители убежища, прибывающие на американо-мексиканскую границу, могут заранее назначить встречу для рассмотрения заявки и сохранить гарантированное право на убежище.

Ранним утром в понедельник небольшая очередь мигрантов со всей Латинской Америки с документами в руках ожидала пересечения границы в Эль-Пасо, штат Техас, и долгожданной встречи с представителями CBP One.

Число арестов за незаконное пересечение границы с Мексикой в сентябре упало на 7% и достигло более чем четырехлетнего минимума. Кроме того, в декабре прошлого года мексиканские власти резко усилили контроль за соблюдением законов на своей границе, а в июне этого года президент Джо Байден ввел серьезные ограничения на предоставление убежища.

Белый дом назвал эти цифры доказательством того, что введенные в июне жесткие ограничения на предоставление убежища дали желаемый эффект, и обвинил республиканцев в Конгрессе в противодействии законопроекту о безопасности границ, который провалился в феврале.

Критики обвиняют администрацию Байдена в ненадлежащем соблюдении иммиграционного законодательства.

Администрация Байдена также продвигает новые и расширенные легальные пути въезда в страну, пытаясь препятствовать нелегальному пересечению границы.

В сентябре Управление пограничного контроля разрешило более 44 600 человек въезжать в страну по предварительной записи через онлайн-систему под названием CBP One, доведя общее количество до 852 000 с момента ее введения в январе 2023 года.

"Есть опасения, очень серьезные опасения, по поводу ограничения доступа к убежищу, увеличения нагрузки на пространство и процесс предоставления убежища, когда люди, не являющиеся просителями убежища, будут использовать те же каналы", - заявил агентству AP Джеймс Йонг, глава полевого офиса УВКБ ООН в Сьюдад-Хуаресе.

Трамп недавно пообещал провести "крупнейшую операцию по депортации в американской истории".

Харрис призвала к еще большему ужесточению ограничений после того, как новые правила на предоставление убежища, введенные при Байдене, привели к снижению числа арестов, произведенных за незаконное пересечение границы из Мексики.