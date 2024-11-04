Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Выборы в США: Трамп и Харрис ведут борьбу за голоса латиноамериканцев

Рединг, США
Рединг, США Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Итоги президентских выборов в США зависят от семи так называемых колеблющихся штатов - Аризоны, Мичигана, Джорджии, Невады, Северной Каролины, Висконсина и Пенсильвании. Именно в этих штатах Трамп и Харрис ведут жесткую борьбу за голоса избирателей.

Рединг - четвертый по величине город в штате Пенсильвания, с населением около 100 000 человек. Более 70% жителей Рединга имеют латиноамериканское происхождение. Несколько дней назад на предвыборном митинге в Нью-Йорке известный комик отпускал нелицеприятные шутки в отношении латиноамериканцев. Так Пуэрто-Рико он назвал "плавающей кучей мусора".

В Рединге в штаб-квартире демократов развивается пуэрториканский флаг.

Теди Васкес, волонтер Демократической партии: "Когда я ходил по домам на днях, я встретил человека из Пуэрто-Рико, который сказал, что этот комик заставил его изменить свой голос. Это важно, нельзя проявлять неуважение к человеку, от которого ты ожидаешь, что он проголосует за тебя".

Берта Силва, волонтер Демократической партии: "Мы обеспокоены экономикой, наличием рабочих мест, здравоохранением, но также миграцией. Политика в отношении людей, которые приезжают в нашу страну, должна быть гуманной, им нужна помощь, потому что они ищут лучшей жизни".

Поддержать жителей штата приехал в частном порядке Мигель Кардона, министр образования. Он стал первым латиноамериканцем, назначенным на эту должность. Родители Кардона из Пуэрто-Рико.

Мигель Кардона, министр образования США, демократ: "Вы знаете, латиноамериканцы не являются монолитным сообществом. Они из разных стран, но у них есть одна общая черта. Мы стремимся к уважению и достоинству за то, что мы принесли в эту страну. У нас есть дочь мигрантов, баллотирующаяся в президенты, и есть другой кандидат, который, как мне кажется, сказал, что мигранты отравляют кровь нашей страны.".

Профессор географии Нил Янг — республиканец, баллотирующийся в Палату представителей округа Беркс. На мероприятия в рамках предвыборной кампании он ездит на школьном автобусе. Его правая рука — Сара Торрес, пуэрториканка. По ее словам, замечание нью-йоркского комика ее не оскорбило.

Сара Торрес, волонтер Республиканской партии: "У пуэрториканцев есть проблема, они не умеют перерабатывать мусор, его забирают маленькие острова. Я не знаю, что он (комик) имел в виду, но моя семья не обиделась, потому что мы знаем, что мы гордые американцы. Единственные, кто представляет ценности латиноамериканцев, - это Дональд Трамп и Республиканская партия. Мы хотим, чтобы экономика укреплялась, мы всегда относимся к среднему классу, может быть, даже ниже его".

Янг ходит от двери к двери, пытаясь привлечь избирателей. Он считает, что латиноамериканцы, возможно, даже могли бы решить исход выборов. Янг считает, что избирателей интересуют не столько высказывания на митингах, сколько реальные проблемы в одном из беднейших городов Америки.

Нил Янг, Республиканская партия: "Нас всех уничтожила инфляция. Цены на основные продукты питания в Пенсильвании подскочили на 21% за последние 3 года. Это самые высокие показатели в стране. Стоимость жизни непомерная, зарплаты низкие, и люди беспокоятся о безопасности. Либо из-за открытых границ, либо из-за людей, которые уже там".

До выборов остался всего один день. Небольшие сообщества с большими политическими разногласиями снова привлекают кандидатов.

Наташа Джулич Банович, Euronews: "В конце предвыборной кампании Дональд Трамп и Камала Харрис все чаще оказываются в одном штате. Однажды они чуть не встретились в Шарлотты, в Северной Каролине. Сегодня Дональд Трамп находится здесь, в Рединге, а Камала Харрис - всего в часе езды, в Аллентауне". Кандидаты знают, что на этих выборах важен каждый голос.

Поделиться Комментарии

