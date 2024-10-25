NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Премьер-министр Грузии Кобахидзе ориентирован на Европу перед выборами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Тбилиси Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Jane Witherspoon
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В подробном интервью Euronews премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил решающее значение выборов для интеграции в ЕС и ухода от влияния России.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оставляет впечатление расслабленного, но сдержанного и сосредоточенного человека. 

Во время интервью нет огромной свиты и он охотно говорит о футболе, вспоминая момент гордости, связанный с легендой отечественного футбола Темури Кецбая, в прошлом игроком «Ньюкасл Юнайтед», и отмечая, что в том же клубе имеется новая восходящая звезда.

В то же время господин Кобахидзе чётко осознает, что поставлено на карту для его страны на предстоящих в воскресенье парламентских выборах — поворотном и скоротечном моменте, поскольку их результаты потенциально способны определить будущую интеграцию страны в ЕС и её отход от влияния России.

Политический ландшафт в Грузии становится всё более поляризованным, а опросы общественного мнения продолжают давать ненадёжные и противоречивые прогнозы. Это было особенно ощутимо в Тбилиси, где в тот же день, когда состоялось это интервью, проходил большой политический митинг: все дороги были перекрыты, а к вечеру установили сцены, так как ожидалось, что на улицы столицы выйдут тысячи людей.

В то время как правящая партия «Грузинская мечта» формулирует голосование как выбор между «миром и войной», оппозиционные партии рассматривают выборы как битву между демократическим Западом и авторитарной Россией.

В рамках подробного интервью Euronews побеседовал с господином Кобахидзе о важности выборов на фоне переговоров о вступлении в Европейский Союз и вопросов о влиянии России.

Euronews: Каким вы, как молодой премьер-министр, видите будущее Грузии?

Ираклий Кобахидзе: Мы ожидаем, что это будут действительно важные для Грузии выборы. Наша страна развивается довольно быстрыми темпами, но проблемы всё ещё существуют.

Мы очень прямо и крайне недвусмысленно говорим, что эти выборы также являются референдумом по вопросу войны и мира.

Правительство «Грузинской мечты», как мы считаем, является самой сильной гарантией мира в этой стране, но речь также идёт о развитии страны.

За последние два с половиной года мы получили почти двузначный экономический рост, причём самый высокий не только в регионе, но и в Европе.

Средний темп экономического роста в Грузии составил около 9,7% в 2021, 2022 и 2023 годах. А также предварительная цифра этого года — экономический рост на 10%. Поэтому для нас сохранение этого тренда является очень важным.

Мы знаем, что без надлежащих экономических показателей Грузия никогда не будет принята в члены, полноправные члены Европейского Союза.

Euronews: Какого уровня достиг диалог с ЕС с точки зрения вашего членства в ЕС и каков следующий этап этого диалога для Грузии?

Ираклий Кобахидзе: К сожалению, в настоящее время мы сталкиваемся с некоторыми проблемами в плане ведения диалога, но в целом, если суммировать результаты нашей политики, правительству «Грузинской мечты» удалось достичь всех важных шагов на пути к интеграции в Европу.

РЕКЛАМА

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом нам удалось подписать ещё в 2014 году.

Нам удалось подписать соглашение о создании зоны углублённой и всеобъемлющей торговли с Европейским Союзом. Мы получили безвизовый режим для наших граждан.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе беседует с Джейн Уизерспун из Euronews в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе беседует с Джейн Уизерспун из Euronews в ТбилисиEuronews

И, наконец, правительству «Грузинской мечты» удалось добиться для Грузии статуса кандидата.

Мы твёрдо верим, что как только будут проведены эти выборы и как только закончится война в Украине, мы существенно улучшим и перезапустим отношения между Грузией и ЕС, а также между Грузией и США.

РЕКЛАМА

Euronews: Что для вас, как для грузина, означает Европа и что для вас значит быть частью этого клуба, который называется Европейским Союзом?

Ираклий Кобахидзе: Быть частью европейской семьи — это своего рода исторический выбор для Грузии и для грузин.

Вы знаете, что мы являемся христианской нацией и Европа всегда ассоциировалась с христианством. Она защищала его, защищала христианство для Грузии.

Вот почему Европа всегда была своего рода естественным выбором для Грузии и для грузин.

РЕКЛАМА

И это одна из, или наиболее весомая причина, почему мы стремимся в полной мере стать членом европейской семьи.

[Нахождение в] Европе также означает более высокий уровень благосостояния, что подразумевает развитие для грузин.

Вот почему мы очень привержены этому внешнеполитическому приоритету Грузии.

Euronews: Вы пророссийски или антиевропейски настроены? Можете ли вы положить конец этому раз и навсегда для нас?

РЕКЛАМА

Ираклий Кобахидзе: Мы явно проевропейские как правительство, и мы подтвердили это своими действиями. И опять же, можно говорить о конкретных действиях, с помощью которых нам удалось продвинуть страну в сторону ЕС.

Вот почему нет места для такого рода манипуляций со стороны оппозиции. Это их выбор. Это их работа. Это часть демократии.

Мы продолжим делать всё, чтобы способствовать вступлению Грузии в ЕС в будущем.

Euronews: Помимо контактов с ЕС, которые вы все, несомненно, поддерживаете, вы общаетесь с правительствами по всему миру. Когда вы в последний раз разговаривали с Кремлем?

РЕКЛАМА

Ираклий Кобахидзе: У нас отсутствуют дипломатические отношения с Россией. Грузия, пожалуй, единственная страна в регионе, которая не имеет дипломатических отношений с Россией.

И мы общаемся с нашими западными партнёрами в Европе и в США. Таково текущее положение дел.

Euronews: На этой неделе мы наблюдали за выборами в других странах, в частности, в Молдове, где было много споров по поводу участия России в политическом процессе. Увидим ли мы что-то подобное здесь, в Грузии?

Ираклий Кобахидзе: Могу сказать, что Россия не имеет влияния в Грузии.

РЕКЛАМА

Нет политических партий, на которые они были бы способны оказывать влияние. Медиаканалов с их влиянием нет.

Поэтому российская сторона не может повлиять на выборы в Грузии.

Euronews: Наблюдая со стороны, кажется, что вы соответствуете определённым кремлевским нарративам в отношении некоторых политик и законов, которые здесь вводятся, таких как законы об «иностранных агентах» и ЛГБТК. Можно ли сказать, что вы следуете по их стопам?

Ираклий Кобахидзе: Таковы решения грузинского правительства. И эти решения не имеют ничего общего с решениями, принимаемыми российским правительством.

РЕКЛАМА

Мы ввели Закон о прозрачности, и содержание этого закона не имеет ничего общего с содержанием российского закона об НПО, этот документ только о прозрачности.

Демонстранты на митинге оппозиции в преддверии предстоящих на следующей неделе парламентских выборов в Тбилиси, 20 октября 2024 года
Демонстранты на митинге оппозиции в преддверии предстоящих на следующей неделе парламентских выборов в Тбилиси, 20 октября 2024 годаAP Photo/Zurab Tsertsvadze

Иное, что предусмотрено этим законом, — это требование того, чтобы НПО публиковали свои ежегодные финансовые декларации, предоставляемые министру юстиции, и всё.

Ограничений нет. Вот почему это сообщение о российском законе было полностью поддельным. И законы о ЛГБТК — это тоже наше общенациональное решение.

Euronews: Когда речь заходит о войне в Украине, тон, похоже, меняется. Рассматривает ли Грузия это как возможность услышать свой независимый голос? А если там есть возможность, что это означает для вас?

РЕКЛАМА

Ираклий Кобахидзе: В целом, мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы неоднократно осуждали российскую военную агрессию.

Мы присоединились к более чем 600 международным актам в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждаем российскую военную агрессию.

Вот почему мы можем очень твёрдо заявить, что наша позиция в отношении продолжающейся войны в Украине достаточно сильна. И конечно, эта позиция основана на нормах международного права.

Euronews: Любая война несёт с собой ужасы, которые мы видим в Украине, и Грузия теряла территории на протяжении всей истории. Как это сформировало вас как человека и политика с точки зрения вашей политики на протяжении всей вашей карьеры?

РЕКЛАМА

Ираклий Кобахидзе: У нас очень сложная история, особенно за последние 30 лет после распада Советского Союза.

Но мы также многому научились. И этот опыт помог нам избежать многих проблем за последнее десятилетие.

Для меня, как для политика, этот опыт оказался крайне полезным и важным.

Euronews: Что это значит для такой страны, как Грузия, которая окружена войной?

РЕКЛАМА

Ираклий Кобахидзе: Это, конечно, ставит нас в очень сложную ситуацию. Но опять же, несмотря на все эти вызовы, нам удалось сохранить мир в стране.

Euronews: Как вы реагируете на западные санкции против России и какое влияние они оказывают на регион?

Ираклий Кобахидзе: Оппозиция настойчиво подталкивала нас к тому, чтобы мы присоединились к этим санкциям, но мы приняли другое решение, и я могу это очень легко объяснить.

Доля грузинской торговли и всей российской торговли составляет 0,3%. Конечно, Грузия не способна навредить российской экономике введением экономических санкций.

РЕКЛАМА

При этом введение санкций означало бы эскалацию конфликта. Поэтому у нас были очень веские основания не следовать требованию оппозиции.

Но опять же, мы также делаем всё возможное, чтобы никому не позволять использовать грузинскую территорию для обхода санкций.

Euronews: Давайте поговорим о торговле и энергетической безопасности, безусловно важных для этого региона. Какую роль в этом играет Грузия? Стратегическое расположение имеет решающее значение для Грузии, не так ли?

Ираклий Кобахидзе: Укрепление связей Грузии мы рассматриваем в качестве ключевой задачи, особенно в новых геополитических условиях.

РЕКЛАМА

Например, у нас есть очень важный стратегический проект, который связывает нас с Азербайджаном и Турцией.

Черноморский подводный электрокабель и интернет-кабель соединят Грузию с европейским рынком.

Также достаточно велика доля инвестиций в развитие инфраструктуры. Нам удалось построить около 300 км автомобильных дорог в Грузии, и теперь мы заказали строительство нового порта на Чёрном море.

На этапе строительства и новый международный аэропорт Тбилиси, также идёт работа над расширением пропускной способности международного аэропорта Кутаиси.

РЕКЛАМА
Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим

Грузия: протесты накаляются

"Я не вернусь в СССР": протестующие в Грузии говорят о своих мотивах