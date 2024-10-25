By Jane Witherspoon

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оставляет впечатление расслабленного, но сдержанного и сосредоточенного человека.

Во время интервью нет огромной свиты и он охотно говорит о футболе, вспоминая момент гордости, связанный с легендой отечественного футбола Темури Кецбая, в прошлом игроком «Ньюкасл Юнайтед», и отмечая, что в том же клубе имеется новая восходящая звезда.

В то же время господин Кобахидзе чётко осознает, что поставлено на карту для его страны на предстоящих в воскресенье парламентских выборах — поворотном и скоротечном моменте, поскольку их результаты потенциально способны определить будущую интеграцию страны в ЕС и её отход от влияния России.

Политический ландшафт в Грузии становится всё более поляризованным, а опросы общественного мнения продолжают давать ненадёжные и противоречивые прогнозы. Это было особенно ощутимо в Тбилиси, где в тот же день, когда состоялось это интервью, проходил большой политический митинг: все дороги были перекрыты, а к вечеру установили сцены, так как ожидалось, что на улицы столицы выйдут тысячи людей.

В то время как правящая партия «Грузинская мечта» формулирует голосование как выбор между «миром и войной», оппозиционные партии рассматривают выборы как битву между демократическим Западом и авторитарной Россией.

В рамках подробного интервью Euronews побеседовал с господином Кобахидзе о важности выборов на фоне переговоров о вступлении в Европейский Союз и вопросов о влиянии России.

Euronews: Каким вы, как молодой премьер-министр, видите будущее Грузии?

Ираклий Кобахидзе: Мы ожидаем, что это будут действительно важные для Грузии выборы. Наша страна развивается довольно быстрыми темпами, но проблемы всё ещё существуют.

Мы очень прямо и крайне недвусмысленно говорим, что эти выборы также являются референдумом по вопросу войны и мира.

Правительство «Грузинской мечты», как мы считаем, является самой сильной гарантией мира в этой стране, но речь также идёт о развитии страны.

За последние два с половиной года мы получили почти двузначный экономический рост, причём самый высокий не только в регионе, но и в Европе.

Средний темп экономического роста в Грузии составил около 9,7% в 2021, 2022 и 2023 годах. А также предварительная цифра этого года — экономический рост на 10%. Поэтому для нас сохранение этого тренда является очень важным.

Мы знаем, что без надлежащих экономических показателей Грузия никогда не будет принята в члены, полноправные члены Европейского Союза.

Euronews: Какого уровня достиг диалог с ЕС с точки зрения вашего членства в ЕС и каков следующий этап этого диалога для Грузии?

Ираклий Кобахидзе: К сожалению, в настоящее время мы сталкиваемся с некоторыми проблемами в плане ведения диалога, но в целом, если суммировать результаты нашей политики, правительству «Грузинской мечты» удалось достичь всех важных шагов на пути к интеграции в Европу.

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Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом нам удалось подписать ещё в 2014 году.

Нам удалось подписать соглашение о создании зоны углублённой и всеобъемлющей торговли с Европейским Союзом. Мы получили безвизовый режим для наших граждан.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе беседует с Джейн Уизерспун из Euronews в Тбилиси Euronews

И, наконец, правительству «Грузинской мечты» удалось добиться для Грузии статуса кандидата.

Мы твёрдо верим, что как только будут проведены эти выборы и как только закончится война в Украине, мы существенно улучшим и перезапустим отношения между Грузией и ЕС, а также между Грузией и США.

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Euronews: Что для вас, как для грузина, означает Европа и что для вас значит быть частью этого клуба, который называется Европейским Союзом?

Ираклий Кобахидзе: Быть частью европейской семьи — это своего рода исторический выбор для Грузии и для грузин.

Вы знаете, что мы являемся христианской нацией и Европа всегда ассоциировалась с христианством. Она защищала его, защищала христианство для Грузии.

Вот почему Европа всегда была своего рода естественным выбором для Грузии и для грузин.

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И это одна из, или наиболее весомая причина, почему мы стремимся в полной мере стать членом европейской семьи.

[Нахождение в] Европе также означает более высокий уровень благосостояния, что подразумевает развитие для грузин.

Вот почему мы очень привержены этому внешнеполитическому приоритету Грузии.

Euronews: Вы пророссийски или антиевропейски настроены? Можете ли вы положить конец этому раз и навсегда для нас?

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Ираклий Кобахидзе: Мы явно проевропейские как правительство, и мы подтвердили это своими действиями. И опять же, можно говорить о конкретных действиях, с помощью которых нам удалось продвинуть страну в сторону ЕС.

Вот почему нет места для такого рода манипуляций со стороны оппозиции. Это их выбор. Это их работа. Это часть демократии.

Мы продолжим делать всё, чтобы способствовать вступлению Грузии в ЕС в будущем.

Euronews: Помимо контактов с ЕС, которые вы все, несомненно, поддерживаете, вы общаетесь с правительствами по всему миру. Когда вы в последний раз разговаривали с Кремлем?

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Ираклий Кобахидзе: У нас отсутствуют дипломатические отношения с Россией. Грузия, пожалуй, единственная страна в регионе, которая не имеет дипломатических отношений с Россией.

И мы общаемся с нашими западными партнёрами в Европе и в США. Таково текущее положение дел.

Euronews: На этой неделе мы наблюдали за выборами в других странах, в частности, в Молдове, где было много споров по поводу участия России в политическом процессе. Увидим ли мы что-то подобное здесь, в Грузии?

Ираклий Кобахидзе: Могу сказать, что Россия не имеет влияния в Грузии.

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Нет политических партий, на которые они были бы способны оказывать влияние. Медиаканалов с их влиянием нет.

Поэтому российская сторона не может повлиять на выборы в Грузии.

Euronews: Наблюдая со стороны, кажется, что вы соответствуете определённым кремлевским нарративам в отношении некоторых политик и законов, которые здесь вводятся, таких как законы об «иностранных агентах» и ЛГБТК. Можно ли сказать, что вы следуете по их стопам?

Ираклий Кобахидзе: Таковы решения грузинского правительства. И эти решения не имеют ничего общего с решениями, принимаемыми российским правительством.

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Мы ввели Закон о прозрачности, и содержание этого закона не имеет ничего общего с содержанием российского закона об НПО, этот документ только о прозрачности.

Демонстранты на митинге оппозиции в преддверии предстоящих на следующей неделе парламентских выборов в Тбилиси, 20 октября 2024 года AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Иное, что предусмотрено этим законом, — это требование того, чтобы НПО публиковали свои ежегодные финансовые декларации, предоставляемые министру юстиции, и всё.

Ограничений нет. Вот почему это сообщение о российском законе было полностью поддельным. И законы о ЛГБТК — это тоже наше общенациональное решение.

Euronews: Когда речь заходит о войне в Украине, тон, похоже, меняется. Рассматривает ли Грузия это как возможность услышать свой независимый голос? А если там есть возможность, что это означает для вас?

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Ираклий Кобахидзе: В целом, мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы неоднократно осуждали российскую военную агрессию.

Мы присоединились к более чем 600 международным актам в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждаем российскую военную агрессию.

Вот почему мы можем очень твёрдо заявить, что наша позиция в отношении продолжающейся войны в Украине достаточно сильна. И конечно, эта позиция основана на нормах международного права.

Euronews: Любая война несёт с собой ужасы, которые мы видим в Украине, и Грузия теряла территории на протяжении всей истории. Как это сформировало вас как человека и политика с точки зрения вашей политики на протяжении всей вашей карьеры?

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Ираклий Кобахидзе: У нас очень сложная история, особенно за последние 30 лет после распада Советского Союза.

Но мы также многому научились. И этот опыт помог нам избежать многих проблем за последнее десятилетие.

Для меня, как для политика, этот опыт оказался крайне полезным и важным.

Euronews: Что это значит для такой страны, как Грузия, которая окружена войной?

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Ираклий Кобахидзе: Это, конечно, ставит нас в очень сложную ситуацию. Но опять же, несмотря на все эти вызовы, нам удалось сохранить мир в стране.

Euronews: Как вы реагируете на западные санкции против России и какое влияние они оказывают на регион?

Ираклий Кобахидзе: Оппозиция настойчиво подталкивала нас к тому, чтобы мы присоединились к этим санкциям, но мы приняли другое решение, и я могу это очень легко объяснить.

Доля грузинской торговли и всей российской торговли составляет 0,3%. Конечно, Грузия не способна навредить российской экономике введением экономических санкций.

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При этом введение санкций означало бы эскалацию конфликта. Поэтому у нас были очень веские основания не следовать требованию оппозиции.

Но опять же, мы также делаем всё возможное, чтобы никому не позволять использовать грузинскую территорию для обхода санкций.

Euronews: Давайте поговорим о торговле и энергетической безопасности, безусловно важных для этого региона. Какую роль в этом играет Грузия? Стратегическое расположение имеет решающее значение для Грузии, не так ли?

Ираклий Кобахидзе: Укрепление связей Грузии мы рассматриваем в качестве ключевой задачи, особенно в новых геополитических условиях.

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Например, у нас есть очень важный стратегический проект, который связывает нас с Азербайджаном и Турцией.

Черноморский подводный электрокабель и интернет-кабель соединят Грузию с европейским рынком.

Также достаточно велика доля инвестиций в развитие инфраструктуры. Нам удалось построить около 300 км автомобильных дорог в Грузии, и теперь мы заказали строительство нового порта на Чёрном море.

На этапе строительства и новый международный аэропорт Тбилиси, также идёт работа над расширением пропускной способности международного аэропорта Кутаиси.