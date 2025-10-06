Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Премьер-министр Грузии обвиняет ЕС во вмешательстве в дела своей страны

Демонстрант с национальным флагом Грузии, флагом ЕС и другими флагами идет перед линией полиции во время митинга оппозиции в Тбилиси, Грузия, в субботу, 4 октября 2025 года.
Демонстрант с национальным флагом Грузии, флагом ЕС и другими флагами идет перед линией полиции во время митинга оппозиции в Тбилиси, Грузия, в субботу, 4 октября 2025 года. Авторское право  Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Премьер-министр Грузии обвиняет оппозицию в попытке переворота и обещает дальнейшие репрессии. Но при этом говорит, что готов к диалогу и налаживанию отношений со всеми, включая ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в попытке свергнуть его правительство путём госпереворота и пообещал продолжить подавление инакомыслия в воскресенье, всего через несколько часов после того, как правящая партия одержала победу на местных выборах в субботу.

Явка была низкой - значительная часть оппозиции бойкотировала голосование и организовала в день голосования массовый митинг против репрессивной политики правительства и того, что, по их мнению, является неуклонным дрейфом Грузии в орбиту России.

В акции приняли участие десятки тысяч людей. Некоторые из них попыталась штурмовать президентский дворец Орбелиани. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили не поддержала эти действия, заявив, что пародию на захват дворца мог устроить только режим, чтобы дискредитировать более чем 300-дневный протест грузинского народа. Она призвала пртодолжать акции мирно.

Протестующие требовали отставки Кобахидзе, поворота в сторону Европы и политического отсоединения от России. Они встретили ожесточенное сопротивление: полиция развернула подразделения ОМОНа, применив водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, пытавшуюся прорваться к президентскому дворцу. Пятеро самых активных оппозиционных политиков задержаны. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

В субботу партия Кобахидзе "Грузинская мечта" одержала победу во всех муниципалитетах южнокавказской страны на местных выборах. Их бойкотировали два основных оппозиционных блока, которые отказались участвовать в голосовании, считая действующее правительство "нелегитимным".

Протестующие с грузинскими и украинскими флагами стоят за горящей баррикадой во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия, в субботу, 4 октября 2025 года.
Протестующие с грузинскими и украинскими флагами стоят за горящей баррикадой во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия, в субботу, 4 октября 2025 года. Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Субботние протесты стали частью регулярных демонстраций, которые сотрясают Грузию с ноября прошлого года после того, как премьер-министр приостановил переговоры о вступлении в ЕС, несмотря на то, что для многих грузин это было заветной целью, закрепленной в конституции страны.

На пресс-брифинге в воскресенье Кобахидзе назвал последний митинг кульминацией многомесячных попыток свергнуть его правительство.

Грузинские чиновники неоднократно пытались представить протесты как скоординированные и финансируемые из-за рубежа, часто ссылаясь на заявления европейских чиновников в поддержку движения.

Полиция перекрывает улицу, чтобы предотвратить продвижение демонстрантов во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия, в субботу, 4 октября 2025 года.
Полиция перекрывает улицу, чтобы предотвратить продвижение демонстрантов во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия, в субботу, 4 октября 2025 года. Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Грузинский премьер-министр отверг эту риторику, пообещав "полностью нейтрализовать иностранных агентов". Он обвинил чиновников и дипломатов ЕС во вмешательстве во внутреннюю политику страны путём поддержки антиправительственных протестов.

При этом Кобахидзе также отметил, что готов к диалогу ради страны:

"Я готов все забыть, перезагрузить отношения, начать с чистого листа. ... Мы готовы к дружбе и отношениям со всеми", - сказал он.

Дипломатическая служба ЕС в своем заявлении в воскресенье заявила, что блок "решительно отвергает и осуждает дезинформацию, направленную против роли ЕС в Грузии".

Демонстрант стоит за горящей баррикадой недалеко от полицейской линии во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия, в воскресенье, 5 октября 2025 года.
Демонстрант стоит за горящей баррикадой недалеко от полицейской линии во время митинга оппозиции в центре города Тбилиси, Грузия, в воскресенье, 5 октября 2025 года. Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В заявлении, опубликованном в воскресенье дипломатической службой ЕС, говорится, что репрессивная политика "Грузинской мечты" "резко сократила возможность проведения конкурентных выборов". Заявление подписали главный дипломат блока Кайя Каллас и комиссар по расширению Марта Кос.

"Мы призываем к освобождению всех тех, кто был произвольно задержан. Мы призываем к спокойствию и сдержанности в поствыборный период и призываем власти отстаивать права граждан на свободу собраний и выражения мнений, - говорится в заявлении. - Конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических сил и гражданского общества крайне важен, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия".

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что в Тбилиси ожидают извинений от ЕС, а не критических высказываний о выборах.

Более 50 международных и местных групп были зарегистрированы для наблюдения за субботним голосованием в Грузии. Однако ни одна из основных международных наблюдательных организаций, которые следили за ходом предыдущего голосования в 2021 году, включая делегации Европейского парламента, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и крупных американских некоммерческих организаций, не присутствовала и на этот раз.

В воскресенье Служба госбезопасности Грузии заявила, что обнаружила в лесу под Тбилиси тайник с оружием, боеприпасами, и взрывчаткой, утвердждая, что арсенал предназначался для "подрывных действий" на субботней акции протеста.

Власти утверждают, что оружие приобрел гражданин Грузии, назвавший только свои инициалы, по заказу другого грузина, воюющего в Украине.

Дополнительные источники • AP

