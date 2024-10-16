Итальянское судно с мигрантами на борту прибыло в албанский порт

Италия перенаправила первую группу просителей убежища в Албанию. В среду 16 человек прибыли в порт Шенджин, расположенный на северо-западе страны. Как сообщается, лодки с нелегалами, которые направлялись на Апеннины из Ливии,были перехвачены итальянскими властями в минувшее воскресенье.

Теперь мигрантам предстоит пройти процедуры по идентификации и медицинское обследование. Затем их переведут в лагерь, обустроенный на бывшей военной базе Гядри. Там мигрантов будут содержать на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. При положительном ответе просителя направят в Италию. В случае отказа, ему грозит депортация в страну происхождения.

Соглашение по мигрантам сроком на пять лет Италия и Албания подписали осенью прошлого года. Правительство премьера Джорджи Мелони профинансировало строительство двух центров по приему мигрантов в Албании.

Правозащитные организации выступили с резкой критикой такой концепции. Между тем нынешние власти Евросоюза поддерживают данный способ решения миграционных проблем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейских лидеров воспользоваться опытом Рима и Тираны.