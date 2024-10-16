Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Итальянское судно с мигрантами на борту прибыло в албанский порт

Судно итальянских ВМС с 16 мигрантами на борту прибывает в порт Шенджин, Албания
Судно итальянских ВМС с 16 мигрантами на борту прибывает в порт Шенджин, Албания Авторское право  Vlasov Sulaj/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vlasov Sulaj/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Корабль итальянских ВМС Libra доставил мигрантов в албанский порт Шенджин. На время рассмотрения заявлений о предоставлении убежища в Италии, нелегальные мигранты будут находиться в центрах приема в Албании.

Италия перенаправила первую группу просителей убежища в Албанию. В среду 16 человек прибыли в порт Шенджин, расположенный на северо-западе страны. Как сообщается, лодки с нелегалами, которые направлялись на Апеннины из Ливии,были перехвачены итальянскими властями в минувшее воскресенье.

Теперь мигрантам предстоит пройти процедуры по идентификации и медицинское обследование. Затем их переведут в лагерь, обустроенный на бывшей военной базе Гядри. Там мигрантов будут содержать на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. При положительном ответе просителя направят в Италию. В случае отказа, ему грозит депортация в страну происхождения.

Соглашение по мигрантам сроком на пять лет Италия и Албания подписали осенью прошлого года. Правительство премьера Джорджи Мелони профинансировало строительство двух центров по приему мигрантов в Албании.

Правозащитные организации выступили с резкой критикой такой концепции. Между тем нынешние власти Евросоюза поддерживают данный способ решения миграционных проблем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейских лидеров воспользоваться опытом Рима и Тираны.

