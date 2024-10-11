Израиль нанёс удары по центру Бейрута

РЕКЛАМА

По меньшей мере 22 человека, по ливанским данным, стали жертвами нового израильских авиаударов по Бейруту. Ещё около ста получили ранения.

Ближневосточные СМИ предполагают, что возможной целью этих ударов был высокопоставленный представитель движения «Хезболлах», возглавлявший отдел связи о координации; однако он сумел избежать гибели. Израильские источники официально пока не комментируют произошедшее.

Отмечается, что обстрелу подверглись центральные районы столицы, прежде почти не затронутые боевыми действиями. В основном Израиль наносит удары по южной части Бейрута, где сосредоточены объекты «Хезболлах».

Между тем, на Западном берегу Иордана был ликвидирован один из лидеров террористической группировки «Палестинский исламский джихад» Мухаммад Абдулла. Он возглавлял отряды этого движения в районе Тулькарма. Израильские СМИ сообщают, что он был убит в результате авиаудара по лагерю беженцев. Его предшественник погиб в перестрелке в конце августа.