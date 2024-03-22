Власти Франции объявили войну наркоторговле в Марселе

By Euronews

В Марселе проходит масштабная полицейская операция против наркоторговли, которая в последние годы привела к резкому росту насилия

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Французские власти на этой неделе начали масштабную полицейскую операцию против наркоторговцев и их клиентов в Марселе. Ежедневно в ней задействовано от 700 до 1000 полицейских, жандармов и таможенников.

В северных кварталах этого города многие молодые люди живут за счет наркоторговли. Местные жители устали от ежедневного насилия, которому не видно конца.

"Я знаю, что для жителей кварталов это облегчение - видеть, как полиция проводит операции по борьбе с наркопреступностью, - говорит Карима Мезьен, мать жертвы насилия. - Но будет ли все решено за три недели? Будет ли этого достаточно? Мы в этом не уверены".

Полицейская операция в Марселе уже привела к тому, что наркобанды стали искать новые места для своего промысла - в частности, в Бельгии. Руди Манна, представитель полицейского профсоюза, называет это "марселизацией" наркоторговли:

"Марсельская" наркоторговля известна во всей Франции и даже в Европе, потому что Бельгия также затронута этим явлением. На самом деле, существует система, характерная для Марселя, и эта марсельская система копируется. А иногда даже люди из самого Марселя пытаются взять под контроль другие наркосети".

Развитие наркоторговли в Марселе привело к вспышке насилия, жертвами которого в прошлом году стали 49 человек.