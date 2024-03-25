Брюссель: всплеск насилия связан с наркоторговлей

За несколько недель в городе произошло несколько перестрелок. Власти объясняют это войной между бандами.

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"Мы живем в аду в этом районе уже полтора года", - говорит житель коммуны Сен-Жиль на юге Брюсселя Анвар.

На экране его смартфона прокручиваются десятки фотографий и видеороликов, которыми поделились соседи. Сцены торговли наркотиками или их употребления на улице, на виду у прохожих. Шприцы и трубки с крэком, найденные в вестибюлях зданий. Разбитые окна и ветровые стекла автомобилей. На видеозаписях видно, как мужчина, явно находящийся под воздействием наркотиков, пристает к молодой женщине, как люди заглядывают в припаркованные автомобили и испражняются на тротуарах, ломают уличные скамейки.

Мужчина обращает внимание, что в его коммуне становится всё опаснее, условия жизни ухудшаются.

"Нас начали преследовать на улицах, люди меняют привычные маршруты, чтобы не проходить через определенные места. Мы боимся за свои семьи в метро, потому что там стреляют", - говорит отец семейства, который, как и многие его соседи, подумывает о переезде.

Вместе с другими жителями Сен-Жиля создал петицию и обратился в местный совет. Он ждет "конкретных решений" от государственных органов.

Я за солидарность, я за то, чтобы помочь людям избавиться от зависимости. Но в то же время я выступаю за безопасность местных жителей, которые сейчас находятся в психологическом напряжении, боятся выходить из дома. Анвар житель коммуны Сен-Жиль

Бельгию называют одним из центров наркоторговли в Европе. Согласно статистике, лишь 10% наркотиков, проходящих через порт Антверпена, основные ворота для трафика на континент, конфискуются. Брюссель же - крупный центр производства, распространения и потребления. В то время как кокаин импортируется в основном из Латинской Америки, Бельгия и Нидерланды стали крупными производителями МДМА и амфетаминов.

Некоторые сети ведут в Турцию и Дубай, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо международное сотрудничество. Юрген де Ландсхеер глава полицейского округа Брюссель-Миди

"Эскалация насилия"

В последние месяцы в бельгийской столице обострились проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и насилием: несколько перестрелок произошло в Сен-Жиле, Икселе, Схарбеке и Андерлехте. Один человек был убит возле площади Жака Франка в Сен-Жиле. По данным полиции, дилеры вернулись туда через два часа после того, как уехала полиция.

Юрген де Ландсхеер, глава полиции округа Брюссель-Миди, назвал эскалацию насилия, связанного с наркотиками,"войной за территорию" между бандами. Они не ограничиваются перестрелками, хотя они, конечно, "более заметны", говорит он.

Полтора года назад здесь, в Петербосе, человека забили до смерти. В этом районе бывали случаи изнасилования, торговли людьми. Юрген де Ландсхеер глава полицейского округа Брюссель-Миди

Полицейский отмечает рост эксплуатации бандами уязвимых групп, несовершеннолетних и нелегалов, которых используют в качестве дилеров.

Нам, безусловно, необходимо бороться с продавцами, но мы также должны поддерживать людей, которые часто становятся жертвами системы. Юрген де Ландсхеер глава полицейского округа Брюссель-Миди

"Война с наркотиками"

Для министра юстиции Бельгии Поля ван Тигхельта эта волна насилия, связанного с наркотиками, признак успешности ответных мер властей.

"Когда наркомафию загоняют в угол, она начинает нервничать. Именно это мы и наблюдаем", - сказал он в середине февраля.

Профессор криминологии университета Гента Том Декорт также объясняет эскалацию насилия тем, что бельгийские власти ведут "войну с наркотиками".

В результате этой стратегии крупные организованные группировки распадаются на более мелкие, и появляются новые. Таким образом, мы видим, что всё больше и больше группировок конкурируют друг с другом и используют насилие, чтобы попытаться завоевать свою долю рынка. Том Декорт профессор криминологии в Гентском университете

По его мнению, государственная политика не достигла своей цели.

Если бы война с наркотиками с ее репрессивной философией работала, мы бы увидели снижение предложения или рост цен на них. Ведь если наркотик становится дефицитным, он дорожает. Том Декорт профессор криминологии в Гентском университете

Эксперт также отмечает, что количество распространяемых в Бельгии наркотиков никогда не было таким большим, а цены на них остаются низкими.

Декорт призывает к профилактике, а не к репрессиям. Сейчас наркополитика Бельгии основана на четырех столпах: репрессии, терапия, профилактика, снижение риска и вреда, объясняет он.

Поэтому в первую очередь мы должны вкладывать средства в профилактику, терапию и снижение вреда, а в крайнем случае - в репрессии. На практике мы видим обратное. Большая часть государственных расходов на наркополитику идет именно на репрессии Том Декорт профессор криминологии в Гентском университете

По мнению Декорта, легализация наркотиков ударит по наркоторговцам.

"Пока мы не думаем о том, как разрушить прибыльную экономическую модель наркоторговли, мы не сможем контролировать это", - предупреждает он.

Юрген де Ландсхеер, глава полиции округа Брюссель-Миди, не согласен с ним. "Решение не в легализации. Банды будут продавать что-то другое по меньшей цене", - считает он.

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План действий

Региональные и федеральные власти часто обвиняют в том, что они критикуют друг друга, пытаясь объяснить, почему так медленно идёт борьба с наркоторговлей.

Осознав всю остроту ситуации, представители госорганов сели за стол переговоров на заседании Регионального совета безопасности в Брюсселе.

Чтобы решить эту проблему, необходимо вмешательство различных уровней власти: местной, региональной и федеральной. Софи Лаво гендиректор safe.brussels

Новый трехсторонний план действий направлен на выявление очагов наркоторговли в столице, чтобы сконцентрировать усилия именно там и не дать преступности переместиться в другие места.

На это должны отреагировать службы безопасности, те, кто занимается профилактикой; надо решить все инфраструктурные вопросы. Софи Лаво гендиректор safe.brussels

Однако план действий не предусматривает увеличения ресурсов, в том числе кадровых, выделяемых на борьбу с наркоторговлей.

"Нам и так приходится работать с теми ресурсами, которые у нас есть, пытаться как-то их оптимизировать", - объясняет гендиректор safe.brussels Софи Лаво.

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Е****вропейская полицейская организация Европол также занимается этой проблемой, в частности, составляя карты деятельности преступных организаций.