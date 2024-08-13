Болгария: в порту Бургаса изъято рекордное количество наркотиков

By Euronews

Болгарские таможенники конфисковали 436 килограммов героина. Груз был обнаружен в грузовом прицепе в черноморском порту Бургаса.

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В болгарском черноморском порту Бургас обнаружено почти полтонны героина. Об этом сообщила окружная прокуратура.

Таможенники нашли наркотики в грузовом прицепе, перевозившем специализированные машины для прокладки кабелей. Выявить их помог рентгеновский досмотр.

436 килограммов героина были помещены в 434 упаковки. Стоимость партииоценивается в 70 миллионов левов - в пересчете на евро около 35 миллионов.

Георгий Чинев, прокурор округа Бургас: "Это самое большое количество наркотиков, изъятых натерритории Бургаса за все время существования статистических данных о наркотрафике".

Сообщается, что груз прошел через несколько стран и прибыл в Болгарию из Грузии. Далее наркотики должны были переправить в Грецию. За незаконный оборот наркотиков в Болгарии предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы.