Qatar 365 исследует мир литературы: от приобщения детей к чтению до освоения арабской каллиграфии. Также мы посетим первую в Катаре школу для девочек.

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В этом выпуске команда Qatar 365 узнает, как в стране поощряют как молодых, так и пожилых людей сделать чтение важной главой в своей жизни и исследовать искусство каллиграфии. Аадель Халим, Лайла Хумайра и Джоанна Хос посетили Катарскую национальную библиотеку, студию дизайна Liwan, Музей исламского искусства и общественные мечети, чтобы посмотреть, как литература используется как форма самовыражения.

Лайла Хумайра посетила Национальную библиотеку Катара, где регулярно проводятся мероприятия, прививающие детям привычку читать. У библиотеки недавно появился официальный талисман – Рамли, персонаж, вдохновлённый аравийским лисом пустыни. Старший библиотекарь Эбрахим Аль-Бишри рассказал Лайле, что Рамли призван привить детям по всему Катару любознательность и предприимчивость, присущие этому животному.

Аадель Халим встретился с шейхой Реем Аль Тани из управления музеев Катара в студии дизайна Liwan в Мшейребе. Когда-то здесь был кабинет Амны Махмуд Аль-Джайда, основательницы и директора первой в Катаре школы для девочек. Шейха Реем показала Ааделю выставку с архивными материалами 1938 года, которые отражают влияние школы, оказанное на несколько поколений катарских женщин.

Джоанна Хос попробовала свои силы в арабской каллиграфии в Музее исламского искусства, где выяснилось, что это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. По-гречески «каллос» и «графо» означают «красивое письмо». Этому виду искусства уже тысячи лет, но его до сих пор преподают в школах. Изящная арабская вязь также играет важную роль в архитектуре и дизайне, что видно по фасадам и интерьерам мечетей по всей стране.