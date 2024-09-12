Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори, его обвиняли в создании "эскадронов смерти"

Правление Фухимори сопровождалось установлением авторитарного режима в Перу и организацией "эскадронов смерти" для борьбы с маоистскими группировками в начале 1990-х.

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Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который провёл 16 лет в тюрьме по обвинениям в преступлениях против человечности и коррупции, умер от рака в возрасте 86 лет, сообщили его близкие в социальной сети X.

В офисе нынешней главы государства Дины Болуарте подтвердили "печальную новость", выразив свои "искренние соболезнования семье".

В стране объявлен 3-дневный траур.

Бывший авторитарный руководитель Перу был освобождён из тюрьмы в Лиме в декабре по решению Конституционного суда "по гуманитарным соображениям". Он отбывал 25-летний срок за коррупцию и преступления против человечности, которые имели место во время его президентства с 1990 по 2000 год, включая массовые убийства мирных жителей, совершённые т. н. "эскадронами смерти" во время борьбы с леворадикальными движениями в начале 1990-х годов.

В июле его дочь заявила, что он планирует в четвёртый раз баллотироваться на пост президента Перу в 2026 году.

Фухимори – первый в истории президент Перу азиатского происхождения. На выборах 1990 года он одержал неожиданную победу над всемирно известным прозаиком и драматургом Марио Варгасом Льосой, лауреатом Нобелевской премии.

Сторонник неолиберализма в экономике, Альберто Фухимори продвигал "авторитарную и популистскую" модель, которая была воспроизведена во многих других странах континента, как левыми, так и правыми движениями.

Фухимори также стал первым экс-главой государства, которого судили за нарушения прав человека и приговорили к тюремному сроку в его собственной стране, а не, к примеру, в Гааге.