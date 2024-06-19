Греция: из-за лесного пожара в пригороде Афин пришлось объявить эвакуацию

By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ

Из-за лесного пожара в пригороде Афин пришлось объявить эвакуацию. В борьбе со стихией были задействованы десятки пожарных и авиация.

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В пригороде Афин, между населенными пунктами Вари и Коропи, возник сильный лесной пожар. Властям пришлось отдать распоряжение об эвакуации местных жителей.

В борьбе со стихией были задействованы более 70 пожарных и техника. Четыре самолета и шесть вертолетов сбрасывали воду на пылающие кустарникии оливковые деревья.

Пожар начался в безлюдной местности, где вспыхнула сухая трава. Однако из-за ветра, порой достигавшего ураганной силы, огонь быстро распространился в разные стороны. Сообщается, что сгорели по меньшей мере два дома, несколько других построек, а также автомобили и яхты.

Местный житель: "Мы должны быть очень осторожны. Нам нужно привезти сюда бульдозеры для очистки (сухой растительности), чтобы нам не угрожала опасность, потому что существует риск, что мы потеряем свою жизнь и свои дома".

В последние дни, на фоне палящих летних температур, в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Их удалось ликвидировать, до того, как они смогли нанести значительный ущерб. Несколько человек были арестованы по обвинению в неумышленном поджоге. Сейчас в Афинах температура воздуха достигает 35-36 градусов Цельсия.Такая жара будет стоять до следующей недели.

Эксперты по климату указывают, что Европа является самым быстронагревающимся континентом, где температура растет примерно в два раза быстрее,чем в среднем в мире. Смертность, связанная с жарой, увеличилась за последние 20 летпримерно на 30%.