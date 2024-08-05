Балканы теряют леса: в регионе тушат множественные пожары

By Euronews

На Балканах сразу в трех странах идет борьба с лесными пожарами, вызванными жаркой и ветреной погодой, а также халатным поведением населения.

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На Юге Европы - сезон лесных пожаров, вызванных экстремальной и длительной жарой, а также активизацией злоумышленников.

В воскресенье сотни пожарных боролись с огнем недалеко от столицы Тираны, всего по сообщениям, угроза коснулась восьми населенных пунктов по всей стране, среди них - Лимбражди, Грамши и Химара. На борьбу с огнем стянули 300 специалистов, им помогали вертолеты. Полиция тем временем арестовала не менее пяти человек за поджоги, призвав население быть осторожнее в лесу.

Аналогичная ситуация - в Хорватии. Там лесные пожары уничтожили тысячи гектаров соснового леса, маквиса и другой растительности. Специалисты продолжают следить и за очагами возгорания в Тучепи и во Врсине - и там, и там пожары связаны с деятельностью человека. В Тучели местный пасечник плохо потушил угли в своей коптильне, во Врисене загорелся мусор.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, лидером по интенсивности возгораний в регионе в этом году стала Болгария.