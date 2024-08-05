EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Балканы теряют леса: в регионе тушат множественные пожары

Огонь вызван сильной устойчивой жарой.
Огонь вызван сильной устойчивой жарой. Авторское право Ivo Ravlic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Ivo Ravlic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

На Балканах сразу в трех странах идет борьба с лесными пожарами, вызванными жаркой и ветреной погодой, а также халатным поведением населения.

РЕКЛАМА

На Юге Европы - сезон лесных пожаров, вызванных экстремальной и длительной жарой, а также активизацией злоумышленников.

В воскресенье сотни пожарных боролись с огнем недалеко от столицы Тираны, всего по сообщениям, угроза коснулась восьми населенных пунктов по всей стране, среди них - Лимбражди, Грамши и Химара. На борьбу с огнем стянули 300 специалистов, им помогали вертолеты. Полиция тем временем арестовала не менее пяти человек за поджоги, призвав население быть осторожнее в лесу.

Аналогичная ситуация - в Хорватии. Там лесные пожары уничтожили тысячи гектаров соснового леса, маквиса и другой растительности. Специалисты продолжают следить и за очагами возгорания в Тучепи и во Врсине - и там, и там пожары связаны с деятельностью человека. В Тучели местный пасечник плохо потушил угли в своей коптильне, во Врисене загорелся мусор.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, лидером по интенсивности возгораний в регионе в этом году стала Болгария.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Не ликвидировать последствия, а предотвращать": ЕС мобилизует ресурсы для борьбы с пожарами

Лесной пожар вспыхнул прямо в Риме

Лесные пожары в Европе

Албания Пожар Хорватия