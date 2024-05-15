Война в Украине: войска РФ наносят новые удары по Харькову и области

By euronews

Украина выпустила ракеты ATACMS по военному аэродрому под Севастополем

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Вчера российские войска нанесли два удара по второму по величине украинскому городу, используя управляемые авиабомбы и ракеты.

ООН заявила, что атаки на гражданскую инфраструктуру усиливаются и указала на далеко идущие гуманитарные последствия.

Более 7500 человек были эвакуированы из этого района после последнего прорыва линии фронта военными РФ, самого сильного за все время полномасштабного вторжения.

В то же время многие жители все еще находятся там, у них затруден доступ к продовольствию, медицинской помощи, без электричества и газа.

Углубление кризиса вынудило президента Зеленского отменить поездку в Испанию и Португалию.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен старается поддержать боевой дух в Киеве:

«Я приехал в Украину с посланием: вы не одиноки! Соединенные Штаты были рядом с вами с самого первого дня. Мы с вами сегодня и будем рядом с вами до тех пор, пока безопасность Украины, ее суверенитет, ее способность выбирать свой собственный путь не будут гарантированы».

Миллиарды американских долларов в виде военной помощи наконец-то поступили в страну после нескольких месяцев политических проволочек. США уверяют, что они принесут реальную пользу на поле боя.

В то же время, как сообщают СМИ, утром украинские ВС нанесли удар ракетами ATACMS по военному аэропорту в Бельбеке недалеко от Севастополя. Несколько ракет были сбиты средствами ПВО. Также сообщается по поражении беспилотниками нефтяной базы в Ростовской области.