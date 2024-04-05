ЛГБТ -сообщество Польши ждет перемен. Вопрос - в сроках

Новое правительство Польши обещает более прогрессивные законы в отношении ЛГБТ-граждан. Их подготовка осложняется резкой поляризацией общества, в котором значительная часть граждан и политиков стоят на консервативных позициях.

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Польша - одна из"отстающих" стран в ЕС в том, что касается соблюдения прав гендерного равенства. Новое либеральное правительство обещает улучшить ситуацию, однако активисты опасаются, что такие вопросы, как дискриминация ЛГБТ- сообщества, не являются приоритетными. Наш корреспондент Хулиан Лопес отправился в Варшаву, чтобы поговорить с представителями сексуальных меньшинств, а также теми, кто им помогает.

Непризнанный брак

Предстоящий Польше законодательный путь представляется долгим, чреватым сложностями. Об этом говорят Эльжбета, редактор по профессия, и Рената, писательница. Мы встретились с ними за несколько часов до их отъезда в Данию, где они планировали заключить брак. В Польше их союз не будет иметь юридической силы. "Мы бы, конечно, предпочли пожениться дома, но пока это невозможно, - говорит Рената. - Мы состоим в отношениях уже около 30 лет, не так много традиционных браков длятся так долго. Но в Польше до сих пор невозможно признать наши отношения даже в качестве гражданского союза".

Помимо узаконивания браков, польское ЛГБТ-сообщество требует от властей срочно ввести запрет на язык вражды в отношении сексуальных меньшинств.

Нет ненависти

Анна Мазурчак, юрист старейшей и крупнейшей польской НПО, выступающей за права ЛГБТ, отмечает: "Вы можете говорить все что угодно ЛГБТ-сообществе - вас за это не накажут. Но если вы произнесете те же самые слова ненависти в адрес религиозных, этнических и национальных меньшинств, то это будет считаться преступлением".

Правозащитники ждут перемен. "Правительство решило внести поправки в Уголовный кодекс, криминализуя разжигание гомофобной и трансфобной ненависти, - продолжает Мазурчак. - Они подготовили законопроект, но он еще дорабатывается".

Процесс похоже, тормозит сильная поляризация общества. Гуляя по Варшаве, мы стали свидетелями нескольких небольших демонстраций против планов нового кабинета - том числе против его социальной программы.

"Вы можете делать у себя дома, что хотите, я не заглядываю в вашу постель, - говорит мужчина, стоящий с плакатом против гомосексуалов. - Но я не согласен с тем, что вы выносите все это в общественное пространство. Это развращает молодых. Я определяю гомосексуальность как болезнь, которую нельзя пропагандировать".

Политические дебаты на этом фоне становится все сложнее. Ввиду непопулярности темы у значительной части общества оппозиция не хочет менять статус-кво. И даже в широкой и разнородной проправительственной коалиции многие придерживаются консервативных взглядов, не желая далеко идущих реформ. Президент Польши Анджей Дуда, представляющий ультраконсервативную партию "Право и справедливость" (PiS), вправе наложить вето на любой закон.

Тем временем в парламенте работают над рекомендациями по готовящемуся проекту регулирования гражданских союзов. Существующий на сегодня вариант проекта недостаточно прогрессивен для таких пар, как Александра и Каролина, родителей двух малышей. "Мы заинтересованы не только в том, чтобы получить законную форму союза, - говорят женщины, - но и в том, чтобы добиться равенства на других фронтах, например, в вопросе наследования".

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