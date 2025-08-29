По приглашению президента Кароля Навроцкого в Варшаву прибыли лидеры Литвы, Латвии, Эстонии и премьер-министр Дании. К участникам переговоров по видеосвязи присоединился президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Польши Кароль Навроцкий приветствовал лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Дании в столице Варшаве. На встрече обсуждались вопросы безопасности в Балтийском море, продолжающаяся война в Украине и статус мирных переговоров с Россией.
Участники переговоров указали на угрозу со стороны России, призвали к продолжению политики сдерживания, и выступили за поддержку активного участия США в Европе.
Встреча прошла в преддверии первого официального зарубежного визита Навроцкого в Вашингтон с момента его вступления в должность президента в начале этого месяца. Навроцкий посетит Соединенные Штаты на следующей неделе, где, как ожидается, встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул приверженность Вильнюса поддержке Украины.
"Мы подтвердили нашу общую поддержку Украины и ее народа. Литва и впредь будет поддерживать Украину в ее обороне, восстановлении и стремлении к миру", - заявил Науседа.
В том же духе высказался и Кароль Навроцкий: "Мы стоим плечом к плечу с Литвой, Латвией, Эстонией, Данией и Украиной. Наше единство - наша сила", - написал он в социальных сетях.
Вернувшись из Вашингтона, президент Польши 5 сентября посетит с официальным визитом Рим, где проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Навроцкий также посетит Ватикан, где встретится с папой римским Львом XIV. В ближайшее время в планах польского лидера визиты в Вильнюс и Хельсинки.
В последние дни президент Навроцкий провел телефонные переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым и президентом Финляндии Александром Стуббом.