Президент Польши Кароль Навроцкий приветствовал лидеров Литвы, Латвии, Эстонии и Дании в столице Варшаве. На встрече обсуждались вопросы безопасности в Балтийском море, продолжающаяся война в Украине и статус мирных переговоров с Россией.

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Участники переговоров указали на угрозу со стороны России, призвали к продолжению политики сдерживания, и выступили за поддержку активного участия США в Европе.

Встреча прошла в преддверии первого официального зарубежного визита Навроцкого в Вашингтон с момента его вступления в должность президента в начале этого месяца. Навроцкий посетит Соединенные Штаты на следующей неделе, где, как ожидается, встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент Украины принимает участие во встрече лидеров стран Балтии и Дании с президентом Польши. Варшава, 28 августа 2025 г. Konto na X Prezydenta Gitanasa Nausėdy (@GitanasNauseda)

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул приверженность Вильнюса поддержке Украины.

"Мы подтвердили нашу общую поддержку Украины и ее народа. Литва и впредь будет поддерживать Украину в ее обороне, восстановлении и стремлении к миру", - заявил Науседа.

В том же духе высказался и Кароль Навроцкий: "Мы стоим плечом к плечу с Литвой, Латвией, Эстонией, Данией и Украиной. Наше единство - наша сила", - написал он в социальных сетях.

Вернувшись из Вашингтона, президент Польши 5 сентября посетит с официальным визитом Рим, где проведет переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Навроцкий также посетит Ватикан, где встретится с папой римским Львом XIV. В ближайшее время в планах польского лидера визиты в Вильнюс и Хельсинки.

В последние дни президент Навроцкий провел телефонные переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым и президентом Финляндии Александром Стуббом.