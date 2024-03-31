Карл III посетил пасхальную службу в Виндзорском замке

By euronews

Карл III впервые появился на публике с момента, когда у него диагностировали онкологическое заболевание. Король Великобритании вместе с супругой, королевой Камиллой принял участие в воскресной пасхальной службе в Капелле Святого Георгия в Виндзорском замке.

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Карл III впервые появился на публике с момента, когда у него диагностировали онкологическое заболевание. Король Великобритании вместе с супругой, королевой Камиллой принял участие в воскресной пасхальной службе в Капелле Святого Георгия в Виндзорском замке. С начала февраля Карл III продолжал исполнять некоторую часть своих обязанностей, однако до сегодняшнего дня все его встречи носили закрытый характер.

Британские СМИ отметили, что его Его Королевское величество улыбался и поприветствовал собравшуюся публику, и указывают, что его появление на этом традиционном мероприятии будет рассматриваться как попытка успокоить общественность, особенно после того, как чуть больше недели назад о поставленном ей диагнозе "онкология" рассказала принцесса Уэльская Кейт.

Кейт и ее муж, принц Уэльский Уильям на службе не присутствовали. Сама служба, которую провел архиепископ Кентерберийский, началась с призыва помолиться за принцессу Уэльскую и короля.

У Карла III была выявлена онкология в начале февраля, когда его выписали из больницы после успешно проведенной хирургической операции на предстательной железе. О каком типе рака идет речь, в коммюнике Букингемского дворца не сообщалось, однако подчеркивалось, что это - не рак простаты.

На прошлой неделе о том, что у нее диагностирован рак, рассказала принцесса Уэльская.

В личном послании 42-летняя принцесса сообщила, что плановая операция на брюшной полости, проведённая в январе, прошла успешно, и первоначально считалось, что это не онкология.

Но после операции анализы показали наличие заболевания. Тип опухоли также не раскрывается.