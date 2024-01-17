Виндзоры в больнице: Кейт оправляется от полостной операции, у короля Карла III проблемы с простатой

By euronews и AP

Букингемский дворец: на следующей неделе король Карл III пройдет "корректирующую процедуру" по поводу увеличенной простаты, новообразование - доброкачественное. Принцесса Уэльская была госпитализирована после плановой операции на брюшной полости и останется в частной клинике на срок до двух недель.

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Сообщения пришли с разрывом менее часа: два ведущих представителя правящей в Великобритании династии либо уже находятся на больничной койке, либо попадут туда вскоре.

Букингемский дворец сообщил в середине дня в среду, что на следующей неделе король Карл III пройдет "корректирующую процедуру" по поводу увеличенной простаты.

В заявлении говорится, что новообразование у короля является доброкачественным.

По словам представителей дворца, 75-летний монарх обратился к врачам по поводу увеличенной простаты, "как и тысячи мужчин каждый год". После процедуры ему потребуется "короткий период восстановления".

Ранее принцесса Уэльская была госпитализирована после плановой операции на брюшной полости и останется в частной клинике на срок до двух недель, сообщил Кенсингтонский дворец.

Ожидается, что супруга принца Уильяма - "ранее известная, как" Кейт Миддлтон - вернется к выполнению государственных обязанностей после Пасхи. 42-летняя будущая королева была госпитализирована в The London Clinic во вторник.

"Принцесса Уэльская понимает, какой интерес вызовет это заявление", - заявили во дворце. "Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить как можно больше нормальной жизни для своих детей, а также ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

Дворец не предоставил более подробной информации, но подтвердил, что ее состояние было нераковым. Хотя в целом Кейт отличается крепким здоровьем, ранее она была госпитализирована во время беременности, когда страдала от сильной утренней тошноты.

Дворец сообщил, что Кейт, супруга принца Уильяма, хотела бы извиниться за то, что отложила свои предстоящие встречи.

Принц Уильям, в свою очередь, отложил ряд предстоящих мероприятий и "не будет выполнять никаких официальных обязанностей, пока его жена находится в больнице", сообщает Guardian. Более того, ожидается, что он не будет выполнять никаких официальных обязанностей, пока Кейт выздоравливает. Их офис предоставит пересмотренный график встреч Уильяма в надлежащее время, сообщает осведомленная Daily Mail . Однако в свете этой новости можно предположить, что визит принца в Рим, запланированный на весну этого года, будет отложен.

Хотя о причинах госпитализации Кейт не сообщается, несколько британских СМИ утверждают, что Кейт не страдает от рака.