Дом короля Британии в Румынии помогает экологии

Дом короля Карла III, расположенный в Вискри в округе Брашов, на этой неделе вновь открылся для публики, желающей посетить первую в истории экспозицию британского фотографа в Румынии

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В переоборудованной конюшне традиционного саксонского поместья проходит выставка "Тьма внутри: Копша Микэ 1988-1995" о влиянии форсированной индустриализации на людей и окружающую среду - владелец, британский монарх, посвящает много времени этой проблеме.

Приобретённый в 2006 году, этот дом раньше функционировал как гостевой, позволяя оценить красоту традиционной архитектуры, попробовать местные продукты и полюбоваться природой.

"Я удивлен, что он (король) обосновался здесь. Это очень старый дом, если я правильно понимаю", - говорит турист, приехавший из США.

"Я рад, конечно, рад, здесь очень интересно, - говорит местный житель. - Все, что может вернуть жизнь в эти отдаленные деревни, может помочь изменить мир к лучшему".

Король Карл III приезжает в Вискри потчи каждый год и проводит здесь несколько дней. А его дом помогает решать местные проблемы.

Михай Григоре, администратор дома короля Карла III в Вискри:

"Все доходы возвращаются сообществу через экологические и образовательные проекты".

Жители Вискри рады приветствовать туристов, с ними деревня оживает. Но они также обеспокоены состоянием здоровья короля Карла:

"Мы беспокоимся о его здоровье. Здесь, в Вискри уже стало традицией, что каждый год в мае он приезжает к нам в гости, и в этом году мы ждем его снова".

"Мы все его ждем и желаем ему здоровья. Мы надеемся, что он скоро приедет в Вискри и увидит свой дом".

Первая поездка короля Карла III после коронации была в Румынию. После официальной встречи в Бухаресте монарх отправился в Вискри. В прошлом году его дом , входящий в в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили более 38 000 туристов.