Подданные Соединенного Королевства обеспокоены здоровьем Карла III

By Euronews

Букингемский дворец сообщил, что у Карла III обнаружено онкологическое заболевание. На первый план выходит принц Уильям. Младший сын Карла III принц Гарри прибыл в Великобританию из США.

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Спустя всего девять месяцев после коронации у британского монарха Карла III диагностировали рак. Новость об этом вызвала чувство беспокойства у подданных королевства:

"Полагаю, у него будет хорошее лечение. Все это беспокоит меня в свете стабильности в стране, я думаю".

"Когда я услышал эту новость, я был очень расстроен. Я просто надеюсь, что в ближайшие пару недель мы получим новости о стабилизации ситуации и будем двигаться дальше".

"Как человек, сам страдающий раком, я рад, что он обнародовал это и поделился этим с другими людьми. Так что, надеюсь, это повысит осведомленность о тооом, что это действительно ужасно".

Об онкологическом заболевании монарха Букингемский дворец сообщил неделю спустя после выписки Карла III из лондонской больницы. Это – не рак предстательной железы, уточнил дворец, но он был обнаружен во время недавнего лечения. Обязанности монарха на время прохождения курса лечения примут на себя другие старшие члены королевской семьи.

Люк Ханрахан, Euronews:_"Еще до восшествия короля на престол ходили разговоры об уменьшении королевской семьи. В настоящее время проблема заключается в уменьшении числа королевских особ, которые могли бы участвовать в публичных мероприятиях. Принц Уильям и Кэтрин - единственные работающие королевские особы в возрасте до 50 лет. Кэтрин, являясь важным публичным лицом, часто появляется на первых полосах газет, но сейчас она восстанавливается после операции и вернется к работе только после Пасхи. Несмотря на свой диагноз, король сохранит свою конституционную роль. Он будет заниматься бумажной работой и проводить частные встречи. На первый план выйдет принц Уильям". _

Николас Уильямс, королевский историк:"Смерть королевы вызвала тревогу, и я не думаю, что мы полностью оправились от этого. Болезнь короля — еще один удар. Но институт (монархии) существует уже более тысячи лет и будет существовать".

Младший сын Карла III принц Гарри прибыл из США в Великобританию, чтобы встретиться с отцом. Супруга принца и их дети остались в Калифорнии. Многие надеются, что Карл III и Гарри воспользуются возможностью восстановить отношения, испорченные после публикации принцем книги "Запасной".