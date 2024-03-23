"Кейт, ты не одна!" Британцев потрясла новость о болезни принцессы Уэльской

By Euronews

У Кейт Миддлтон диагностировали рак

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Британия потрясена печальной новостью от королевской семьи. Обожаемая всеми принцесса Уэльская объявила, что больна раком и проходит курс химиотерапии. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, Кейт Миддлтон попросила "времени и личного пространства", пока она будет проходить лечение. После этого она рассчитывает вернуться к исполнению официальных обязанностей.

"В январе я перенесла серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в тот момент был сделан вывод, что у меня нет рака, - рассказала принцесса Кэтрин. - Операция прошла успешно, однако анализы после операции показали наличие онкологического заболевания. Мои врачи рекомендовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я на ранней стадии этого лечения".

По словам принцессы, она хорошо себя чувствует и сосредоточена на том, чтобы "полностью восстановиться". Она поблагодарила британцев за их поддержку и пожелания выздоровления, признав, что для нее и ее семьи произошедшее стало шоком.