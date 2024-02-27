Макрон о "западных войсках" в Украине: реакции Кремля и НАТО

By Euronews

В Москве, ЕС и НАТО прокомментировали заявление президента Франции, который не исключил ввода западных войск на территорию Украины в будущем.

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Отправка контингента НАТО в Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и альянсом. Так в Кремле прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона, прозвучавшее на встрече с европейскими лидерами в Париже. Макрон не исключил ввода западных войск на территорию Украины в будущем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:"Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет. В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а неизбежности"(конфликта между Россией и НАТО).

Впрочем, идея французского президента не нашла поддержки у его европейских коллег. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что никаких европейских наземных войск и никаких солдат НАТО на украинской земле не будет. В том же ключе высказался и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению сухопутных войск НАТО в Украине нет", заявил Столтенберг в интервью СМИ.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, чья страна становится 32-м членом НАТО, подтвердил, что вопрос об отправке войск в Украину на данный момент "не актуальна". "Сейчас мы заняты отправкой в Украину передовой техники", - подчеркнул глава шведского правительства.