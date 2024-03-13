Поставки ракет "Таурус" Киеву: на Шольца давят, но он по-прежнему против

By Euronews

Олаф Шольц по-прежнему против поставок ракет "Таурус" Украине, но давление на него нарастает - как в Германии, так и за рубежом

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свое несогласие с отправкой ракет большой дальности "Таурус" в Украину. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в немецком парламенте.

На Шольца оказывают давление как внутри страны, так и другие европейские лидеры - чтобы он изменил свою позицию. Но он опасается, что развертывание этого оружия втянет Германию в войну.

Олаф Шольц, канцлер Германии:"С моей точки зрения, это очень дальнобойное оружие. Учитывая важность того, чтобы не потерять контроль над целями, это оружие не может быть использовано без развертывания немецких солдат. Я отвергаю это. Благоразумие - это не то, что можно квалифицировать как слабость, как это делают некоторые. Благоразумие - это то, на что имеют право граждане нашей страны".

Другие, в том числе финский премьер-министр, утверждают, что Европа должна занять твердую позицию в отношении России или оказаться перед угрозой дальнейшей агрессии против стран-членов.

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии: "Россия, очевидно, готовится к длительному конфликту с Западом и представляет собой постоянную и существенную военную угрозу для Европы. Если мы, объединенная Европа, не сможем должным образом ответить на этот вызов, то ближайшие годы будут наполнены опасностью и нависшей угрозой нападения".

В условиях разногласий в Европе по поводу уровня военной поддержки Украины Шольц пригласил президента Франции и премьер-министра Польши в пятницу на переговоры в Берлин. Эммануэль Макрон и Дональд Туск - одни из самых ярых сторонников максимального увеличения поставок оружия Киеву, включая ракеты дальнего радиуса действия.