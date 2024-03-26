Роберт Хабек: "Я бы не хотел увеличивать расходы на оборону, но придется!"

Крупнейшая экономика Европы, Германия взяла на себя обязательства достичь климатического нейтралитета к 2045. После периода вялого роста страна борется за снижение инфляции. Сможет ли она сбалансировать экономическую и климатическую политику? Слово - вице-канцлеру ФРГ Роберту Хабеку.

Euronews: "Что стоит на кону для Германии на европейских выборах в июне?"

**Роберт Хабек: "**Для Германии важно, чтобы на выборах подтвердили европейский курс, чтобы мы дальше развивались вместе. Внутренний рынок очень важен для немецкой экономики.Его дополнил созданный в последние годы энергетический внутренний рынок. Таковы перспективы Германии как экономической и энергетической страны в составе Европе. Как европеец, должен отметить, как важно, чтобы ЕС стал политически заметным образованием. В настоящее время глобальное противостояние идет между Россией, США и Китаем. У меня нет уверенности, что Европа играет в нем заметную роль. Если мы станем молчать, если не будем действовать сообща, то основные геополитические решения примут нас за спиной. Поскольку Европа по своей сути является континентом либеральной демократии, решения будут приниматься вопреки или, по крайней мере, без учета наших ценностей.

Поэтому экономические аспекты, аспекты энергетической, климатической политики - все это правильно и важно. Но в конечном итоге речь идет о том, чтобы сохранить Европу как союз либеральных демократий в мировом сообществе. Будущее мира не будет определяться в соревновании между Германией и Францией, Данией и Нидерландами, Швецией и Финляндией. Будущее мира будет решаться в конкуренции между США, Китаем, Европой, Индией и, возможно, Россией. Государства-члены должны признать, что им отведена определенная роль в Европе, и принять ее. То же самое касается европейских правил, субсидий, условий экономической поддержки, процедур утверждения, внешней политики и даже возможностей, как бы ни трудно было это произносить, европейской оружейной промышленности. Мы должны осознать это. Если мы будем рассматривать Европу как ни к чему не обязывающий союз 27 государств и не придадим ему цель, сказав, что евроинтеграция будет продолжаться, то мы не будем конкурентоспособны на мировом уровне".

Euronews: "Германия переживает экономический кризис, покупательная способность населения снизилась. Как из него выйти?"

Роберт Хабек: "Германия особенно сильно пострадала по двум причинам. Мы сильно зависели от российских энергоносителей. Более 50% нашего газа и 55% нашего угля, а также нефть, поступали из России. Поэтому неудивительно, что экономика Германии пострадала так серьезно. Ведь стране пришлось подписывать новые контракты. В Испании, Великобритании или Дании ситуация иная. Германия также является страной-экспортером, мы зависим от мирового рынка, а мировая экономика слаба. Китай также испытывает экономические проблемы. Все это бьет по Германии гораздо сильнее, чем по другим странам. Но мы боремся, ищем выход. Мы обеспечили энергетическую безопасность, сейчас снизили цены на энергоносители, инфляция идет вниз, процентные ставки скоро снова упадут, и тогда возобновятся инвестиции. Мировая экономика снова начнет расти, и моя страна преодолеет нынешний период слабости".

Euronews: "Как решить проблему нехватки рабочей силы в Германии?"

Роберт Хабек: "Прежде всего, нам нужна иммиграция. Это не новая идея. Но слишком долго консервативные политические партии говорили: "Нет, нет, нам это не нужно". Во-вторых, нам нужно лучше интегрировать людей, которые уже находятся здесь, в рынок труда. Особенно это касается молодых, у которых нет ни квалификации, ни профессиональных регалий. Интеграция увязана с системой образования и системой непрерывного обучения. Приведу несколько цифр: 2,6 миллиона немцев в возрасте от 20 до 35 лет не имеют профессиональных квалификаций. И это - политическая проблема. Это не проблема отдельного человека, которому говорят: "Ты просто должен больше работать". Слишком много людей терпят неудачу, потому что у них может быть дислексия или проблемы с математикой. Но они могут быть хорошими ремесленниками, стать хорошими медсестрами. То же самое относится и к участию женщин в рынке труда. В немецкоязычных странах - Швейцарии, Австрии, Германии - ситуация хуже, чем в среднем по Европе, и гораздо хуже, чем в Скандинавии. По-прежнему не хватает инфраструктуры по уходу за детьми, чтобы совместить семью и карьеру. Это также политическая задача. В-третьих, я бы сказал, что в стареющем обществе нам также необходимо работать дольше. Те, кто хочет работать дольше, должны иметь такую возможность".

Euronews: "Военные расходы в Европе значительно выросли. Каковы последствия для экономики?"

Я лично не хотел бы тратить деньги на армию и вооружение. Лучше направить их на образование, исследования, обучение, защиту климата, создание условий для устойчивого развития. Но мы должны это делать. Время, когда нам не хотелось, прошло. Теперь мы обязаны увеличить военные расходы, чтобы иметь возможность защититься. Роберт Хабек.

Роберт Хабек: "Люди не видели или не хотели видеть, что делает Путин, как сильно он укрепляет свои вооруженные силы. Я лично не хотел бы тратить деньги на армию и вооружение. Лучше направить их на образование, исследования, обучение, защиту климата, создание условий для устойчивого развития. Но мы должны это делать. Время, когда нам не хотелось, прошло. Теперь мы обязаны увеличить военные расходы, чтобы иметь возможность защититься, а также для того, чтобы иметь возможность гарантировать безопасность в Европе. Мы не должны видеть в американцах гаранта, нам пора стать менее зависимыми. За последние два года расходы на оборону выросли, потому что мы оказывали большую поддержку Украине. Однако, на мой взгляд, их следует стабилизировать в интересах европейской армии ну, или немецкой армии, чтобы мы были в состоянии что-то сделать".

Euronews: "Согласно докладу Европейского агентства по окружающей среде, ЕС не готов к изменению климата. Что он планирует сделать, чтобы изменить ситуацию?"

Роберт Хабек: "Прежде всего, речь идет о том, чтобы ограничить глобальное потепление настолько, насколько это возможно. Речь идет о замедлении кривой, сдерживании ее, чтобы люди могли адаптироваться, пережить эти большие перемены - как биологический организм и как социальная целостность, социальное сообщество. Это значит, что мы должны сделать наши города более устойчивыми к волнам жары и дождям. Мы должны сделать сельское хозяйство более устойчивым. Нам нужны водохранилища в засушливых регионах. Необходимо пересмотреть управление водными ресурсами. Нам нужны меры по защите побережья, большие инвестиции".

Euronews: "Что нужно сделать, чтобы ускорить энергетический переход в Европе? Что это значит для промышленности и людей?"

Роберт Хабек: "Со следующим мандатом Европейской комиссии необходимо сократить бюрократию в том, что касается развития возобновляемой энергетики. Посмотрите е Директиву по возобновляемым источникам энергии! Я думаю, что мы усложняем себе жизнь. Не уверен, что все должно регулироваться так тщательно и детально. Если мы действительно хотим добиться прогресса, мы должны стать в большей степени прагматиками и в меньшей - бюрократами".