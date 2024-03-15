Макрон об отправке войск в Украину: "Возможны все варианты"

By Euronews

"Франция не воюет с Россией", но должна быть готова к эскалации со стороны Москвы. Об этом в интервью местным СМИ заявил французский президент.

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Война в Украине имеет экзистенциальное значение для Европы, поэтому "возможны все варианты". Такое заявление сделал президент Франции в интервью двум крупным телеканалам страны, обсуждая вероятность отправки французских войск/контингента НАТО в Украину.

Эммануэль Макрон добавил: если Россия победит, "жизнь французов изменится. А безопасности в Европе больше не будет".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы никогда не станем проводить наступление, никогда не возьмём на себя инициативу. Франция - это мирная сила. Сегодня, если мы хотим, чтобы на Украине был мир, мы не должны быть слабыми. Мы должны трезво взглянуть на ситуацию. Мы должны решительно, со всей волей и мужеством заявить, что готовы сделать всё, что потребуется для достижения нашей цели, а именно - чтобы Россия не победила".

Мы должны решительно, со всей волей и мужеством заявить, что готовы сделать всё, что потребуется для достижения нашей цели, а именно - чтобы Россия не победила. Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон обратился к странам ЕС с призывом поддержать Киев. К нему присоединилась глава немецкого МИДа Анналена Бербок, сказав, что уменьшение объёмов помощи Украине "приблизит войну к Германии".

Именно эта страна резче других отреагировала на идею Макрона об отправке военного контингента, и, наряду с США и Великобританией, исключила вариант прямого участия в конфликте.

В пятницу в Берлине запланирована встреча Макрона, канцлера Германии Шольца и премьер-министра Польши Туска.

На этом фоне украинские СМИ напоминают, что для отправки в страну иностранного военного контингента требуется "зелёный свет" от парламента; пока что в Раде этот вопрос не обсуждался.