Дания намерена призывать женщин на военную службу

By Euronews

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что правительство хочет увеличить количество молодых людей в армии, и сделать призыв на военную службу обязательным для женщин.

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Правительство Дании планирует ввести обязательную военную службу для женщин. Сейчас она носит добровольный характер.

Соответсвующее заявление премьер-министр Метте Фредериксен сделала в рамках презентации плана, который предусматривает увеличение расходов на оборону на сорок миллиардов датских крон в течение следующих пяти лет.

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании:"Мы предлагаем полное гендерное равенство. Мы любим хвастаться, что в Дании все равны. Но только датские мужчины, например, обязаны принимать участие в Дне Вооруженных Сил. Женщины имеют возможность зарегистрироваться и впоследствии стать призывниками. Но и здесь есть разница в условиях. Почему должно быть так? Мы не сомневаемся, что гендерное равенство будет способствовать созданию более современной и разноплановой обороны, отражающей время, в котором мы живем".

Власти также планируют увеличить срок срочной службы для мужчин и женщин с четырех до одиннадцати месяцев.

Дания является членом НАТО и союзником Украины, которой оказывает военную помощь.