By Euronews

Ноябрь стал шестым месяцем подряд в 2023 году, побившим температурные рекорды. К такому выводу пришла Европейская служба по изменению климата Copernicus

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2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. К такому выводу пришла Европейская служба по изменению климата Copernicus после того, как стало ясно, что ноябрь стал шестым подряд месяцем, побившим температурный рекорд.

Ноябрь был почти на треть градуса Цельсия оказался жарче, чем предыдущий самый жаркий ноябрь и на 1,75 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальную эпоху.

Средняя температура ноября составила 14,22 градуса по Цельсию, что на 0,85 градуса теплее, чем в среднем за последние 30 лет.

Пока что 2023 год на 1,46 градуса Цельсия теплее доиндустриальной эпохи, что примерно на одну седьмую градуса теплее предыдущего самого теплого 2016 года, подсчитали ученые Copernicus. Это очень близко к международному порогу, который мир установил для борьбы с изменением климата по Парижскому соглашению 2015 года.