Европарламент одобрил директиву об энергосбережении

Евродепутат из Ирландии сказал, что термоизоляция домов усиливает изоляцию президента Путина. Киаран Каффе напомнил, что цены на топливо взлетели после российского вторжения в Украину

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Улучшать с каждым годом энергосбережение в зданиях и создавать рабочие места в строительной отрасли - таковы цели новой директивы Евросоюза, принятой во вторник Европейским парламентом. Законодатели одобрили программу термоизоляции жилых домов. "Зелёный" депутат от Ирландии Киаран Каффе надеется, что всё это будет способствовать достижению Союзом климатической нейтральности к 2050 году:

Мы не сможем сделать это завтра. Мы делаем это небольшими шажками. Мы будем постепенно улучшать энергетические характеристики зданий. Живущие в них люди смогут много сэкономить на счетах за отопление. Это особенно важно с учетом скачка цен, который был вызван путинской войной в Украине. Когда мы изолируем дома, мы изолируем Путина.

Однако позиция Еврокомиссии и её поддержка Европарламентом вызвала критику крупнейшей фракции, Европейской народной партии, особенно её немецкой делегации. Правоцентристы из Германии выступают за обязательную модернизацию жилой недвижимости с целью повышения энергоэффективности, но при этом они не хотят обременять домовладельцев высокими, возможно, непосильными затратами.

Анжелика Ниблер предлагает пересадить европейцев с автомашин на чистые виды транспорта:

Уважаемые коллеги, вы можете получить от нас подробнейшие спецификации по велопарковкам и предварительной прокладке на дорогах зарядных станций для электромобилей и тому подобное.

Пока на здания приходится около 40% энергопотребления и более трети выбросов парниковых газов в 27 странах-членах ЕС.