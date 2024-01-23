EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Нидерланды: судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста

Амстердам
Амстердам Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

До конца февраля в Амстердаме будет проходить судебный процесс по делу об убийстве журналиста Питера де Вриса. На скамье подсудимых девять человек.

РЕКЛАМА

В Амстердаме стартовал судебный процесс по делу об убийстве журналиста Питера де Вриса, специалиста по криминальным расследованиям.

На скамье подсудимых девять человек. Некоторые из обвиняемых отрицают причастность к убийству, другие заявляют, что отстаивают свое право хранить молчание.

Шестого июля 2021 года в Амстердаме Де Врис был смертельно ранен и спустя девять дней скончался в больнице.

Де Врис был советником и доверенным лицом свидетеля на суде по делу об организованной преступной группировке, которую полиция Нидерландов называла "хорошо смазанной машиной убийств". Процесс продлится до конца февраля.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Голландия качнулась вправо, почему?

Нидерланды: чего ожидают от Вилдерса его избиратели?

Беркович и Петрийчук останутся под стражей до 10 марта

Нидерланды суд Правосудие Убийство журналиста Покушение Организованная преступность