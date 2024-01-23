Нидерланды: судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста

By Euronews

До конца февраля в Амстердаме будет проходить судебный процесс по делу об убийстве журналиста Питера де Вриса. На скамье подсудимых девять человек.

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В Амстердаме стартовал судебный процесс по делу об убийстве журналиста Питера де Вриса, специалиста по криминальным расследованиям.

На скамье подсудимых девять человек. Некоторые из обвиняемых отрицают причастность к убийству, другие заявляют, что отстаивают свое право хранить молчание.

Шестого июля 2021 года в Амстердаме Де Врис был смертельно ранен и спустя девять дней скончался в больнице.

Де Врис был советником и доверенным лицом свидетеля на суде по делу об организованной преступной группировке, которую полиция Нидерландов называла "хорошо смазанной машиной убийств". Процесс продлится до конца февраля.