Европарламент намерен повысить безопасность европейских портов

Депутаты Европарламента обеспокоены развитием КНР концепции военно-гражданской интеграции, учитывая крупные инвестиции этой страны в критически важную инфраструктуру ЕС, в том числе морские порты.

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию, касающуюся европейской стратегии морской безопасности. В тексте, в частности, содержится призыв ограничить иностранные инвестиции в важнейшие объекты инфраструктуры ЕС, включая порты. В центре внимания - растущее влияние Китая. В Греции, например, китайской государственной компании COSCO принадлежит порт Пирей.

"Европа сильно зависит от КНР, - говорит аналитик Института Адарги Франческа Гиретти. - Китай один из главных торговых партнеров Европы. Но не только. Большая часть торговли между Китаем и ЕС осуществляется через государственные китайские судоходные компании, такие как COSCO".

Стратос Пападимитриу из Пирейского университета напоминает, что на сегодняшний день китайская COSCO владеет 67% акций местного порта.

Инвестиции позволили модернизировать порт и увеличить объемы контейнерных перевозок. Однако растущее влияние Пекина беспокоит Брюссель. В недавнем докладе Европейского парламента говорится о рисках зависимости и экономического принуждения.

Авторы доклада также предупреждают о рисках в сфере безопасности и кибербезопасности, о возможности ведения разведдеятельности и организации саботажа. Причина этих опасений - развитие Пекином концепции военно-гражданской интеграции, цель которой углубление взаимодействия китайских военно-промышленных корпораций с гражданским сектором в разных сферах.

"Не исключено, что КНР может использовать свое присутствие в портах ЕС, как и во всей Европе, чтобы добиваться изменения политики", - предупреждает Гиретти.

Депутат Европарламента Клемен Грошель из группы "Обновляя Европу" отмечает, что "любая гражданская деятельность КНР связана со стратегическими и военными интересами".

"Мы должны принимать во внимание, что инвестиции в критически важную инфраструктуру Европы могут иметь наряду с основными - коммерческими - интересами и другие, в том числе военные", - напоминает Грошель.

Новая европейская стратегия будет направлена на то, чтобы лучше защитить порты от иностранного влияния.