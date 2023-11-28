В последние полгода высокопоставленные деятели Евросоюза и его учреждения публично бьют тревогу по поводу китайского закона о борьбе со шпионажем

РЕКЛАМА

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-председатель Еврокомиссии, отвечающий за торговые отношения, во время своей поездки в Китай в конце сентября сказал, что этот закон "вызывает большую озабоченность в деловых кругах ЕС".

"Его двусмысленность дает слишком много возможностей для толкования" и "значительно снижает" доверие инвесторов,- сказал Домбровскис. - Из-за этого закона в проигрыше оказываются все".

Законопроект, впервые представленный в 2014 году, призван "предотвращать и сдерживать" акты шпионажа. Его положения наделяют центральные органы власти страны широкими полномочиями по пресечению деятельности, которая воспринимается как угроза "национальной безопасности, чести и интересам".

Этот закон дополнил сложный механизм, которым располагает Коммунистическая партия Китая для осуществления контроля над гражданами, компаниями и организациями. Этот контроль усилился во время правления председателя Си Цзиньпина, который изменил отношения между государством и КПК, чтобы сосредоточить бразды правления в своих руках.

Стремление Си к верховной власти вызвало напряженное противостояние с западными странами. Китайский лидер обвиняет союзников по "Большой семёрке", в частности США, в попытках помешать стране стать мировым лидером в области технологий и инноваций. Между тем либеральные демократии считают, что председатель КНР пытается разрушить порядок, основанный на правилах, установленных по окончании Второй мировой войны, и навязать альтернативную систему, созданную по образу и подобию Китая.

В этой атмосфере подозрительности и недоверия КПК обнародовала ряд правовых и политических инструментов, призванных обеспечить вездесущий надзор над всеми аспектами жизни китайского общества, даже теми, которые происходят за рубежом.

Этот шаг привел к пересмотру закона о борьбе со шпионажем, который вступил в силу 1 июля.

Основное новшество закона заключается в статье 4, в которой приводится список актов шпионажа, подлежащих пресечению. Измененная статья значительно расширяет круг потенциальных преступлений, выходя за рамки традиционных атрибутов шпионажа, таких как разведывательные аппараты и их агентурные сети. Она включает в себя деятельность, "осуществляемую, подстрекаемую или финансируемую" людьми и организациями, "не являющимися шпионскими организациями и их представителями".

Помимо государственной тайны, статья 4 охватывает незаконный сбор "других документов, данных, материалов или предметов, имеющих отношение к национальной безопасности", а также осуществление кибератак, вторжений и сбоев в работе государственной собственности и критической инфраструктуры. В последнем абзаце просто перечисляются "другие виды шпионской деятельности" в качестве деяний, которые могут преследоваться в уголовном порядке, без дополнительных разъяснений.

За эластичным определением шпионажа следует несколько статей, укрепляющих полномочия следователей, которые, среди прочего, имеют право проверять электронное оборудование, проводить рейды на объектах, изымать документы, собирать данные, замораживать имущество и арестовывать людей - все это может быть снято на видео. Иностранцы, обвиненные в шпионаже, могут быть быстро депортированы, и им будет запрещен въезд на территорию Китая на срок до 10 лет.

Более того, законодательство поощряет бдительность, поскольку призывает "всех граждан и организации "помогать и содействововать" центральным властям и "незамедлительно сообщать" о подозрительном поведении. Тем, кто это сделает, могут быть вручены "благодарности и награды".

Управление неустойчивым кораблем

Для Евросоюза пересмотренные положения закона о борьбе со шпионажем являются одновременно тревожно обширными и опасно расплывчатыми, предоставляя государству необычайно широкую свободу действий в решении вопроса о том, что является угрозой целостности и стабильности Китая.

Примечательно, что в тексте нигде не дается четкого определения понятию "национальная безопасность, честь и интересы", что еще больше расширяет возможности для толкования. Действия, которые раньше считались безобидными, теперь теоретически могут быть признаны вредными.

По словам Винсента Брусси, исследователя современного Китая из Лейденского университета (Нидерланды), неопределенность усугубляется молчанием Пекина относительно реальных целей пересмотренного закона.

"За последние несколько десятилетий понятие национальной безопасности в Китае значительно расширилось. Она всегда была относительно широкой. Но Си Цзиньпин ввел концепцию, которая называется "всеобъемлющим" взглядом на государственную безопасность, - сказал Брусси в интервью Euronews. - Это, по сути, означает, что нацбезопасность охватывает все сферы жизни общества. Си Цзиньпин рассматривает госбезопасность как основу национального развития".

Одной из определяющих черт правления Си стало его стремление изложить внутренней и глобальной аудитории свои взгляды на историю Китая. Его дипломатические посланники, которых иногда называют "волками-воинами", быстро и жестко осуждают критиков, которые оспаривают официальную линию. Такой твердый китайский нарратив привёл в действие глобальную пропагандистскую машину, что помогает объяснить последние поправки к закону о борьбе со шпионажем.

"Китай очень хочет быть уверенным в том, что некоторые иностранные субъекты, особенно Соединенные Штаты, не получат всю ту информацию, которая может противостоять или противоречить рассказам китайской компартии", - сказал Брусси. - Закон о борьбе со шпионажем выглядит как инструмент ограничения количества источников, из которых люди могут черпать информацию. Он также позволяет наказывать людей, которым удается находить новые творческие подходы для получения чувствительных форм информации".

Тень судебного преследования

Так кто же находится в зоне риска? Какую информацию можно считать угрозой?

РЕКЛАМА

Согласно юридическому анализу нидерландской фирмы De Brauw Blackstone Westbroek, пересмотренный закон усиливает контроль за компаниями, которые работают с коммерческими секретами, научными и опытно-конструкторскими исследованиями, а также данными, связанными с медициной, геологией, демографией и другими областями, имеющими стратегическое значение. Это означает, что информация о высоких технологиях, таких как полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект, и о вооруженных силах, также может стать поводом для привлечения к ответственности.

Юридическая фирма советует транснациональным корпорациям, работающим в Китае, "критически пересмотреть" все свои операции, связанные со сбором и обработкой данных, и тщательно проверить, не имеют ли их постоянные поставщики по всей стране тесных связей с государством. Особое внимание следует уделить внутренним аудитам и расследованиям, обращаясь с которыми следует проявлять крайнюю осторожность, если речь идет о передаче данных за границу.

Это может оказаться проблематичным для европейских дочерних компаний, которые обязаны соблюдать надлежащую осмотрительность и регулярно отправлять отчеты в головной офис. В соответствии с готовящейся директивой ЕС о корпоративной устойчивости, крупные компании должны будут бороться с "неблагоприятными последствиями" своей деятельности, такими как загрязнение окружающей среды, утрата биоразнообразия, детский труд и эксплуатация рабочих. Тем, кто не выполнит требования директивы, окончательный вариант которой еще не принят, грозят штрафы, а пострадавшие получат право подавать судебные иски.

Отдельный закон ЕС, также находящийся на стадии переговоров, направлен на запрет импорта продукции, произведенной с использованием принудительного труда. В прошлом году в докладе ООН было установлено, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе использовался принудительный труд, сексуальное насилие и унижающее достоинство обращение в отношении уйгуров, казахов и других этнических меньшинств. Пекин решительно отверг эти обвинения.

Новые правила означают, что европейским компаниям придется получать подробную и порой конфиденциальную информацию непосредственно от своих китайских поставщиков. Закон о борьбе со шпионажем может превратить это и без того утомительное бюрократическое мероприятие в рискованную авантюру, а над аудиторами и консультантами нависнет тень уголовного преследования.

РЕКЛАМА

"Если компании не смогут выполнить эти требования Евросоюза, чреватые повлечением к гражданской и уголовной ответственности, они в конечном итоге будут вынуждены покинуть рынок или, по меньшей мере, сократить операции в Китае, - заявил представитель ведущей отраслевой ассоциации BusinessEurope,. - Китайский закон о борьбе со шпионажем потенциально вступит в конфликт с двумя законодательными актами ЕС, что поставит экономических операторов между молотом и наковальней".